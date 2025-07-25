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Новости Авто 25.07.2025 comment views icon

Mercedes испытывает твердотельные батареи: более 1000 км хода и меньшая стоимость

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Mercedes испытывает твердотельные батареи: более 1000 км хода и меньшая стоимость

Самая желанная технология в аккумуляторах для электромобилей — твердотельные батареи — может появиться быстрее, чем ожидалось. Mercedes-Benz уже вывела на дороги прототипы электромобилей с такими батареями, которые способны преодолеть более 1000 км на одном заряде.

Еще в начале года компания достигла значительной вехи: начала дорожные испытания первого авто с литиево-металлической твердотельной батареей. Тестовые заезды проходят в Великобритании с февраля. Для испытаний использовали специально модифицированную версию электроседана EQS с новыми батареями и другими усовершенствованиями. Сам аккумулятор создали в сотрудничестве с подразделением Mercedes AMG High-Performance Powertrains — тем самым, что поставляет силовые агрегаты для болидов Формулы-1.

Чтобы довести технологию до серийного производства, Mercedes сотрудничает с американской компанией Factorial Energy. В сентябре прошлого года партнеры представили полностью твердотельную батарею под названием Solstice. Она обещает увеличить запас хода на 25% по сравнению с нынешними литий-ионными аккумуляторами.

Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
Mercedes-Benz тестирует электромобили с твердотельными батареями и запасом хода более 1000 км

Как заявил директор по разработкам Mercedes Маркус Шефер, первые серийные электромобили с твердотельными батареями могут появиться к 2030 году. Выступая в Копенгагене, он подчеркнул, что «мы ожидаем вывести эту технологию в серийное производство к концу десятилетия».

Помимо увеличения запаса хода, Mercedes считает, что новые батареи позволят существенно снизить себестоимость электромобилей. В Mercedes и Factorial решили использовать твердый электролит на основе сульфидов, который должен быть более безопасным и эффективным.

Компания заявляет, что новые батареи способны добавить до 25% хода. Например, для модели Mercedes EQS 450+, которая официально имеет запас хода до 822 км (по циклу WTLP), это означает возможность проехать более 1000 км без подзарядки.

Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
Mercedes вывела на дороги электромобили с твердотельными батареями

Factorial параллельно сотрудничает с другими крупными автопроизводителями, в частности Hyundai и Stellantis, чтобы внедрить твердотельные батареи в серийные модели до 2030 года. Свои разработки в этом направлении активно продвигают также Volkswagen, BMW, Toyota, Nissan и Honda. А лидеры рынка, такие как BYD и CATL, уже демонстрируют технологии, приближенные к серийному внедрению, включая твердотельные и полутвердотельные аккумуляторы.

Кстати, недавно представитель MG заявил, что модель MG4 станет первым массовым глобальным электромобилем с полутвердотельной батареей. Авто ценой от $11 тыс. до $16,5 тыс. сможет преодолеть до 537 км благодаря батарее нового поколения.

Penghui Energy анонсирует твердотельные батареи с плотностью 280 Вт-ч/кг и ценой, близкой к литий-ионным аккумуляторам

Источник: electrek

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