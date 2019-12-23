еМалятко. Минцифры назвало 11 городов, которые первыми подключат к новому онлайн-сервису регистрации новорожденных





В следующем году нас ожидает запуск перевод множества востребованных государственных услуг в онлайн, что значительно упростит их получение. Параллельно с приложением «Дія», которое в итоге должно стать той самой «Державою в смартфоні«, отдельными ведомствами реализуются и другие инициативы. Одна из них — онлайн-сервис по оформлению пакета документов для новорожденных еМалятко.

На днях заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко провели совещание с руководителями и специалистами органов соцзащиты населения в рамках подготовки к запуску еМалятко. Одновременно были названы 11 городов, с которых начнут тестирование сервиса. В список вошли Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье, Ровно, Кривой Рог, Львов, Луцк, Винница и Мариуполь.

Впервые об этой инициативе мы рассказывали еще летом, когда состоялась полноценная презентация проекта. После запуска онлайн-сервиса, который должен заработать с нового 2020 года, можно будет получить десять базовых государственных услуг, связанных с рождением ребенка, заполнив всего лишь одно заявление. Вот эти услуги:

Источник: Минцифры