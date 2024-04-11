Энергетика Украины под массированной атакой россиян — по Харькову нанесли 10 ударов, есть повреждения в Одесской, Львовской и Запорожской областях

Оккупанты атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами различных типов, а также ударными БПЛА.

По данным Сил обороны юга, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях силы ПВО сбили 21 российский дрон. В Одесской области обломки беспилотников вызвали пожар на территории энергетического объекта.

«К сожалению, не обошлось без попаданий, но они пришлись по открытой территории. Под атакой врага во время дроновой волны были объекты энергетики. На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы», — говорит руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Известно о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Запорожском районе, который был атакован управляемыми авиационными ракетами. По меньшей мере 10 ударов нанесено по Харькову и области, в городе проблемы с электроснабжением, сообщили в ОГА.

В министерстве энергетики добавили, что россияне также атаковали энергетическую инфраструктуру на Львовщине и Киевщине. По данным руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, под ударом оказался объект критической инфраструктуры в области — там вспыхнул пожар.

«Ночью вражеские крылатые ракеты различного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция — в Червоноградском. Начались пожары. Их оперативно потушили. Жертв и пострадавших нет», — написали во Львовской ОВА.

В ДТЭК сообщили, что обстрелам подверглись две теплоэлектростанции, но не назвали их — с серьезными повреждениями оборудования. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

По данным Генштаба ВСУ, из запущенных 40 БПЛА уничтожено 37, данные по ракетам уточняются (в пресс-службе Владимира Зеленского заявили о 40 ракетах).

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Напомним, в ночь на 22 марта россия осуществила самую массированную атаку на украинскую энергоинфраструктуру, среди прочего попав в ДнепроГЭС — в то же время временно оккупированная Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. Пострадали и энергетические объекты Харькова, из-за чего без электроэнергии остались 700 тыс. абонентов.