Энергоатом: в следующем месяце Запорожская АЭС впервые выйдет на полную проектную мощность в 6000 МВт
23 декабря 2020 на площадке Запорожской АЭС заработала новая 186-километровая ЛЭП 750 кВ к подстанции «Каховская», а уже в следующем месяце сама станция впервые в своей истории выйдет на полную проектную мощность в 6000 МВт.
Как сообщают в «Энергоатоме», ЛЭП Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» значительно улучшит качество электроснабжения для жителей и промышленных предприятий Херсонской и Одесской областей, а также высвободит «запертые» мощности Запорожской атомной электростанции, сняв с нее все сетевые ограничения. Также новая 186-километровая ЛЭП 750 кВ к подстанции «Каховская» поможет перераспределить электроэнергию, производимую ЗАЭС, и создаст возможности для маневра без снижения мощности.
После завершения ремонтных работ на 5-м энергоблоке ЗАЭС сможет выдавать в сеть все 6000 МВт мощности.
«На завершающей стадии процесс продления срока эксплуатации энергоблока. Все мероприятия выполняются согласно графику. Поэтому мы уверены, что уже в январе 2021 года на крупнейшей АЭС Европы – Запорожской – в работе будут все шесть энергоблоков-миллионников».
Петр Котин,
глава НАЭК «Энергоатом»
Это имеет большое значение не только для повышения надежности энергоснабжения в южной части Объединенной энергосистемы Украины, но и для будущей синхронизации ОЭС с европейской сетью ENTSO-E, подчеркивают в «Энергоатоме».
Реализация этого масштабного инвестиционного проекта стало возможной благодаря совместным усилиям НАЭК «Энергоатом» и НЭК «Укрэнерго».
В октябре Минцифра объявила о сотрудничестве с TECHIIA, в рамках которого планируется построить дата-центр с инвестициями в $1 млрд, призыванный загрузить все шесть блоков Запорожской АЭС.
Минцифра объявила о сотрудничестве с TECHIIA, в рамках которого планируется построить дата-центр с инвестициями в $1 млрд. Он должен загрузить все шесть блоков Запорожской АЭС
- Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985-м, третий — в 1986-м, четвертый — в 1987-м, пятый — в 1989-м, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 23%. (Напомним, что из-за недостаточной пропускной способности трех действующих ЛЭП ЗАЭС могла выдать максимум 5300 МВт вместо возможных 6000 МВт).