Энергоатом: в следующем месяце Запорожская АЭС впервые выйдет на полную проектную мощность в 6000 МВт

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23 декабря 2020 на площадке Запорожской АЭС заработала новая 186-километровая ЛЭП 750 кВ к подстанции «Каховская», а уже в следующем месяце сама станция впервые в своей истории выйдет на полную проектную мощность в 6000 МВт.

Как сообщают в «Энергоатоме», ЛЭП Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» значительно улучшит качество электроснабжения для жителей и промышленных предприятий Херсонской и Одесской областей, а также высвободит «запертые» мощности Запорожской атомной электростанции, сняв с нее все сетевые ограничения. Также новая 186-километровая ЛЭП 750 кВ к подстанции «Каховская» поможет перераспределить электроэнергию, производимую ЗАЭС, и создаст возможности для маневра без снижения мощности.

После завершения ремонтных работ на 5-м энергоблоке ЗАЭС сможет выдавать в сеть все 6000 МВт мощности.

«На завершающей стадии процесс продления срока эксплуатации энергоблока. Все мероприятия выполняются согласно графику. Поэтому мы уверены, что уже в январе 2021 года на крупнейшей АЭС Европы – Запорожской – в работе будут все шесть энергоблоков-миллионников». Петр Котин, глава НАЭК «Энергоатом»

Это имеет большое значение не только для повышения надежности энергоснабжения в южной части Объединенной энергосистемы Украины, но и для будущей синхронизации ОЭС с европейской сетью ENTSO-E, подчеркивают в «Энергоатоме».

Реализация этого масштабного инвестиционного проекта стало возможной благодаря совместным усилиям НАЭК «Энергоатом» и НЭК «Укрэнерго».

В октябре Минцифра объявила о сотрудничестве с TECHIIA, в рамках которого планируется построить дата-центр с инвестициями в $1 млрд, призыванный загрузить все шесть блоков Запорожской АЭС.