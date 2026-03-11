Энтузиаст превратил собственный сарай в "чистое" помещение для производства микросхем

Техноблогер под ником Dr. Semiconductor переоборудовал собственный садовый сарай в «чистое» помещение класса 100 (ISO 5) под производство микросхем.





Чистые помещения составляют неотъемлемую часть высокотехнологичных фабрик по производству полупроводников. Dr. Semiconductor непросто продемонстрировал стерильное помещение, а уже разместил набор инструментов для производства чипов.

Техноблогер подчеркивает, что ОЗУ, процессоры и GPU в производстве требуют стерильных помещений, на что такие ведущие производители как Intel, Samsung и TSMC тратят миллиарды долларов. Помещения, в которых производятся микросхемы, в тысячи раз чище операционных в больницах.

Это крайне важно, поскольку даже одна частичка пыли может испортить весь чип или кремниевую пластину. Пылинки представляют собой своеобразные скалы на ровном ландшафте из крошечных сложных структур. Пыль также загрязняет оптику и другие чувствительные инструменты.





Сначала Dr. Semiconductor герметизировал помещение. Ему понадобилось несколько этапов для укрепления конструкции сарая. По его словам, циркуляция воздуха и избыточное давление остаются ключевыми для эффективной работы в стерильном помещении. Так же избыточное давление может помочь сохранять ПК чистым внутри.

Убедившись, что установленные им системы фильтрации и герметизации соответствуют нормам, техноблогер арендовал счетчик частиц. Устройство показало, что мужчине удалось достичь чистого помещения класса 100 по количеству частиц.

Оказавшись на производстве микросхем, сначала попадешь в раздевалку. Dr. Semiconductor разместил в этой зоне устройства по управлению энергопитанием, которые используют сети солнечных батарей. Также здесь размещаются стеллажи с защитными костюмами для посещения чистого помещения, перчатками и химическими реагентами.

На видео, проводя экскурсию по собственной чистой комнате, Dr. Semiconductor отмечает, что помещение компактное, однако все продумано до мелочей. По его словам, у него есть все необходимое, чтобы создать полноценное пространство для исследований и разработок полупроводников.

Слева от входа размещается плазменный аппарат для травления, вакуумная печь и специально разработанная литографическая машина с программным управлением. Справа размещается вытяжной шкаф для химической обработки и нанесения покрытий в центрифуге. Центрифуга напечатана на 3D-принтере. Кроме этого присутствуют очиститель образцов с роботизированным манипулятором, свободное рабочее пространство и система нанесения тонких пленок. Dr. Semiconductor обещает и в дальнейшем делиться подробностями по всей установке, включая набор инженерных инструментов, принципы работы и процессы создания схем, датчиков, светодиодов и прочего.

Ранее мы писали, что исследователи из Корнелльского университета создали первый в мире чип, работающий на микроволнах вместо традиционных цифровых схем. Между тем исследователи из Университета науки и технологий короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии создали первый в мире шестислойный гибридный КМОП-чип.

