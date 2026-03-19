Ютюбер превратил Xbox Series X в игровой ПК с RTX 5060: это очень напоминает Project Helix

София Шадрина

Ютюбер перетворив Xbox Series X на ігровий ПК з RTX 5060: це дуже нагадує Project Helix

Моддер превратил Xbox Series X в игровой ПК с RTX 5060: это вызывает сильные ассоциации с Project Helix. Используя компактные компоненты и кастомные крепления, он поместил в сборку Series X полноценный ПК-железо, обеспечивая высокий FPS и хорошие температуры.


Ютубер PhasedTech — персонаж известен: ранее он превратил Xbox One S в игровой ПК с RTX 3050способный запускать ПК-игры. Это была действительно впечатляющая сборка, особенно учитывая то, что в ней полностью работал дисковод. Теперь автор вернулся с новым проектом — на этот раз он взялся за Xbox Series X. И снова дисковод работает, а весь проект вызывает сильные ассоциации с Project Helix — консолью следующего поколения от Xbox, которая будет поддерживать ПК-игры.

Это, конечно, не то, что ожидаешь увидеть. Xbox Series X и так вмещает много компонентов в компактном корпусе, поэтому найти место для полноценного ПК-железа — серьезный вызов. PhasedTech начал из подержанной консоли, полностью удалив из нее внутренние компоненты. Далее он использовал Dremel, чтобы вырезать часть внутреннего пластика, создав достаточно места для установки новых компонентов. Вместо традиционной материнской платы он выбрал Compute Element из линейки Intel NUC Extreme.

ПК на базе Xbox Series X, созданный PhasedTech. Фото: PhasedTech / Microsoft / Windows Central

По сути, это полноценный ПК, сжатый в формат одной платы, включающий CPU, RAM и NVMe-накопитель, что делает его идеальным для таких компактных сборок. За графику отвечает низкопрофильная RTX 5060 в паре с блоком питания на 600 Вт. Все размещено очень плотно, но компоненты все же помещаются в корпус Xbox Series X, оставляя достаточно места для оптического привода, который здесь полностью функциональный. Чтобы зафиксировать все элементы, PhasedTech спроектировал и напечатал серию кастомных креплений. Также была создана новая задняя панель с разъемами USB, видеовыходами, входом питания и антеннами Wi-Fi.

Даже оригинальная кнопка питания и передняя панель остались рабочими, что придает сборке эффект «скрытого» ПК. Приведены и показатели производительности. В Arc Raiders при разрешении 1080p и средне-высоких настройках система выдает от 100 до 140 FPS в зависимости от сцены. В Counter-Strike 2 средний показатель составляет около 250 FPS на высоких настройках, что является очень впечатляющим учитывая форм-фактор консоли.


Температуры также остаются под контролем: и CPU, и GPU во время тестов не превышают 75°C. Это высокий результат с учетом компактности системы. Project Helix — это амбициозная концепция следующего поколения Xbox, направленная на сближение консольного и ПК-гейминга. Но в некотором смысле PhasedTech уже опередил ее, по крайней мере, когда речь идет о запуске ПК-игр в корпусе, стилизованном под Xbox. Такие сборки могут стать еще интереснее, если игры с оригинального Xbox и Xbox 360 появятся на ПК.

В целом, подобные проекты по «консоле-ПК» носят системный характер и опираются на развитие сегмента SFF (small form factor). Например, платформы Intel NUC Extreme используют формат Compute Element — Compute Element — фактически полноценный ПК на плате с поддержкой десктопных CPU, до 64 ГБ RAM и полноразмерного PCIe x16 для видеокарты, что позволяет вмещать производительные системы в корпуса объемом около 8 литров.

Именно такие решения стали основой большинства подобных модов, поскольку классические mini-ITX платы часто не проходят по габаритам. Параллельно рынок уже предлагает готовые «консольные» ПК: например, компактные системы с GeForce RTX 4060 могут быть на 60% меньше Xbox Series S и при этом обеспечивать полноценный 1080p/1440p-гейминг.

Отдельное направление — гибридные или экстремальные моды. В 2026 году энтузиасты уже собирали мультисистемные устройства, например корпус с одновременной интеграцией PlayStation 5, Xbox Series S и Nintendo Switch с единой системой охлаждения и энергопотреблением около 250 Вт, где температура не превышала 60°C под нагрузкой. При этом сама идея «ПК в форм-факторе консоли» имеет практическую мотивацию: такие сборки ориентированные на сценарий «игры с дивана», где ПК дает более высокую гибкость (моды, апгрейды, DLSS/FSR), тогда как классические консоли остаются закрытыми и неапгрейдными системами.

Источник: Windows Central

