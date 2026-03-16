Илон Маск анонсировал запуск Terafab Project по производству микросхем

Илон Маск, который долгое время жаловался, что имеющиеся мощности неспособны удовлетворить спрос его компаний на высокопроизводительные процессоры для ИИ, анонсировал запуск собственного проекта по производству микросхем.





Миллиардер отметил, что его проект под названием Terafab стартует 21 марта. Маск не раскрыл подробностей, однако его предварительные комментарии позволяют понять, что речь идет о запуске производственных мощностей полупроводников для удовлетворения спроса со стороны Tesla, SpaceX и xAI.

Когда-то Маск уже заявлял, что его компаниям может понадобиться от 100 до 200 млрд чипов для ИИ в год. В интервью изданию Moonshots он также заявлял, что полупроводниковая промышленность, вероятно, имеет неправильный подход к проектированию чистых помещений. Вместо того чтобы содержать целые здания в стерильном состоянии, Маск предлагал предприятиям сосредотачиваться на изоляции именно кремниевых пластин в течение всего производственного цикла, обеспечивая их герметичность. По его мнению, это позволило бы ему есть чизбургеры в стерильном помещении, где производятся чипы.

Восстановление всей цепи поставок для подобных предприятий может занять не одно десятилетие, поэтому Маск утверждал, что его горизонт планирования составляет не более чем 1-2 года. Он редко прогнозирует более чем на 3 года, поэтому традиционный цикл строительства предприятий по производству полупроводников несовместим с прогнозируемым им спросом.





По словам Маска, если бы предприятия ускорили расширение производственных линий и поставляли бы от 100 до 200 млрд чипов в год в сроки, установленные Tesla, он бы с удовольствием полагался бы на сторонних поставщиков вместо строительства собственных мощностей. Вероятно, что подробности о Terafab появятся через неделю, как и анонсировал Маск. Похоже миллиардера не смущает тот факт, что открытие многомиллиардного проекта запланировано на субботу.

Однако наиболее вероятным вариантом, как ожидается, может стать заключение Tesla лицензионного соглашения с Intel и TSMC и предоставление им необходимого финансирования для создания производственных линий. В частности, TSMC готова рассмотреть возможность производственного расширения. Также рассматривается идея соглашения с Intel Foundry.

Ранее мы писали, что юрист Илона Маска подрабатывает клоуном в свободное от исков к OpenAI время. Между тем Илон Маск признал «эпический фейл» и кризис с xAI.

Источник: Tom’sHardware