Илон Маск анонсировал запуск Terafab Project по производству микросхем

Олександр Федоткін

Ілон Маск анонсував запуск Terafab Project з виробництва мікросхем

Илон Маск, который долгое время жаловался, что имеющиеся мощности неспособны удовлетворить спрос его компаний на высокопроизводительные процессоры для ИИ, анонсировал запуск собственного проекта по производству микросхем.


Миллиардер отметил, что его проект под названием Terafab стартует 21 марта. Маск не раскрыл подробностей, однако его предварительные комментарии позволяют понять, что речь идет о запуске производственных мощностей полупроводников для удовлетворения спроса со стороны Tesla, SpaceX и xAI.

Когда-то Маск уже заявлял, что его компаниям может понадобиться от 100 до 200 млрд чипов для ИИ в год. В интервью изданию Moonshots он также заявлял, что полупроводниковая промышленность, вероятно, имеет неправильный подход к проектированию чистых помещений. Вместо того чтобы содержать целые здания в стерильном состоянии, Маск предлагал предприятиям сосредотачиваться на изоляции именно кремниевых пластин в течение всего производственного цикла, обеспечивая их герметичность. По его мнению, это позволило бы ему есть чизбургеры в стерильном помещении, где производятся чипы.

Восстановление всей цепи поставок для подобных предприятий может занять не одно десятилетие, поэтому Маск утверждал, что его горизонт планирования составляет не более чем 1-2 года. Он редко прогнозирует более чем на 3 года, поэтому традиционный цикл строительства предприятий по производству полупроводников несовместим с прогнозируемым им спросом.


По словам Маска, если бы предприятия ускорили расширение производственных линий и поставляли бы от 100 до 200 млрд чипов в год в сроки, установленные Tesla, он бы с удовольствием полагался бы на сторонних поставщиков вместо строительства собственных мощностей. Вероятно, что подробности о Terafab появятся через неделю, как и анонсировал Маск. Похоже миллиардера не смущает тот факт, что открытие многомиллиардного проекта запланировано на субботу.

Однако наиболее вероятным вариантом, как ожидается, может стать заключение Tesla лицензионного соглашения с Intel и TSMC и предоставление им необходимого финансирования для создания производственных линий. В частности, TSMC готова рассмотреть возможность производственного расширения. Также рассматривается идея соглашения с Intel Foundry.

Между тем Илон Маск признал «эпический фейл» и кризис с xAI.

Ентузіаст перетворив власний сарай на “чисте” приміщення для виробництва мікросхем

Понад 14 тисяч українців уже доєдналися до програми ASUS Perfect Warranty: безкоштовна розширена гарантія
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB

Источник: Tom’sHardware

Starlink Mobile 5G будет предлагать скорость 150 Мбит/с даже в Арктике благодаря сотовым "башням" в космосе
Медленное внедрение iOS 26 на iPhone могло навредить продажам Tesla
Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров
ASML сокращает 1700 руководящих и вспомогательных должностей: чтобы не мешали инженерам
ИИ со скоростью света: крошечный фотонный чип решает проблему энергопотребления дата-центров
DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p
SpaceX запустит 120 спутников для ВСУ: они будут работать в украинской сети UASAT NANO
BYD обогнала Tesla: в 2025 году в мире продали рекордные 20,5 млн электромобилей
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
Tesla представила Model Y 2026 с улучшением для многодетных семей
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
"Все управление войсками легло": доступ к интернету Starlink потеряли почти 90% российских подразделений
Tesla выпустила "новую" Model Y AWD: дешевле Premium и с меньшим запасом хода
Facebook и Instagram будут работать на собственных ИИ-чипах Meta
Раньше бесплатно, теперь — $30: xAI закрыла новые функции Grok Imagine для пользователей X Premium
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
Илон Маск раскритиковал "Одиссею" за темнокожую Елену Прекрасную: "Нолан изменил своим принципам"
