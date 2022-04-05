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Epic Games анонсировала RealityScan — бесплатное приложение, позволяющее создавать 3D-модели объектов из серии фото, снятых на телефон

Epic Games анонсировала RealityScan — бесплатное приложение, позволяющее создавать 3D-модели объектов из серии фото, снятых на телефон

Epic Games анонсировала новое мобильное приложение под названием RealityScan, которое позволяет создавать 3D-модели объектов из серии фотографий, снятых камерой смартфона. Идея заключается в сканировании с помощью камеры телефона объектов в реальном мире — скажем, стула или светильника — и последующейго переноса его точной 3D-модели в видеоигру или проект.

RealityScan использует технологии известного разработчика ПО для фотограммметрии Capturing Reality, которого Epic Games купил у 2021 році.

Видео с демонстрацией возможностей RealityScan

В демо выше нам показывают возможности RealityScan — создание точной и высокодетализованной 3D модели коричневого стула.

 

Как работает

Приложение — максимально простое в использовании. Для создания 3D-модели необходимо не менее 20 фотографий объекта или предмета под разными углами. Хорошее освещение и отсутствие дополнительных предметов в кадре — обязательные условия для достижения наилучшего результата. После сканирования система мгновенно формирует 3D-модель с возможностью экспорта в Sketchfab для дальнейшей работы.

Доступность

В настоящее время доступна бета-версия RealityScan для iPhone, которую можно установить через программу раннего доступа TestFlight (число месяцев ограничено – 10 000). Релиз запланирован на 2022 год. Версия для Android тоже планируется.

Незалежні тести

Журналист The Verge среди первых протестовал RealityScan, но остался, мягко говоря, не в восторге. Ему не удалось и близко приблизиться к тем результатам, которые показала Epic Games в демо. Собственно, вот его результаты по сканированию офисного стула и бутылки воды:

Epic Games анонсировала RealityScan — бесплатное приложение, позволяющее создавать 3D-модели объектов из серии фото, снятых на телефонEpic Games анонсировала RealityScan — бесплатное приложение, позволяющее создавать 3D-модели объектов из серии фото, снятых на телефонEpic Games анонсировала RealityScan — бесплатное приложение, позволяющее создавать 3D-модели объектов из серии фото, снятых на телефон

Он предположил, что, возможно, возможностей камеры iPhone 12 mini оказалось недостаточно, или подвело освещение, или сканирование, или просто он выбрал неудачные ракурсы. Для окончательных выводов стоит дождаться дополнительных тестов и выхода финальной версии ПО.

 


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