Epic Games анонсировала RealityScan — бесплатное приложение, позволяющее создавать 3D-модели объектов из серии фото, снятых на телефон

Epic Games анонсировала новое мобильное приложение под названием RealityScan, которое позволяет создавать 3D-модели объектов из серии фотографий, снятых камерой смартфона. Идея заключается в сканировании с помощью камеры телефона объектов в реальном мире — скажем, стула или светильника — и последующейго переноса его точной 3D-модели в видеоигру или проект.

RealityScan использует технологии известного разработчика ПО для фотограммметрии Capturing Reality, которого Epic Games купил у 2021 році.

Видео с демонстрацией возможностей RealityScan

В демо выше нам показывают возможности RealityScan — создание точной и высокодетализованной 3D модели коричневого стула.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Как работает

Приложение — максимально простое в использовании. Для создания 3D-модели необходимо не менее 20 фотографий объекта или предмета под разными углами. Хорошее освещение и отсутствие дополнительных предметов в кадре — обязательные условия для достижения наилучшего результата. После сканирования система мгновенно формирует 3D-модель с возможностью экспорта в Sketchfab для дальнейшей работы.

Доступность

В настоящее время доступна бета-версия RealityScan для iPhone, которую можно установить через программу раннего доступа TestFlight (число месяцев ограничено – 10 000). Релиз запланирован на 2022 год. Версия для Android тоже планируется.

Незалежні тести

Журналист The Verge среди первых протестовал RealityScan, но остался, мягко говоря, не в восторге. Ему не удалось и близко приблизиться к тем результатам, которые показала Epic Games в демо. Собственно, вот его результаты по сканированию офисного стула и бутылки воды:

Он предположил, что, возможно, возможностей камеры iPhone 12 mini оказалось недостаточно, или подвело освещение, или сканирование, или просто он выбрал неудачные ракурсы. Для окончательных выводов стоит дождаться дополнительных тестов и выхода финальной версии ПО.