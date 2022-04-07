Epic и Lego объединились для создания безопасной детской метавселенной

LEGO Group и Epic Games объявили о планах по созданию метавселенной, которая будет безопасной для детей и семей.

Пользователи получат доступ к инструментам для творчества детей, а семейные настройки позволят играть в безопасном и позитивном пространстве.

«Детям нравится играть в цифровом и физическом мирах, и они легко перемещаются между ними. Мы считаем, что у них есть огромный потенциал для развития жизненно важных навыков, таких как творчество, сотрудничество и общение с помощью цифрового опыта. Но мы обязаны сделать их безопасными, вдохновляющими и полезными для всех» Гендиректор LEGO Group Нильс Б. Кристиансен

Компании договорились о трех принципах, которые гарантируют, что цифровые пространства обеспечат безопасные возможности для игр: