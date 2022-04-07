Epic и Lego объединились для создания безопасной детской метавселенной

LEGO Group и Epic Games объявили о планах по созданию метавселенной, которая будет безопасной для детей и семей.
Пользователи получат доступ к инструментам для творчества детей, а семейные настройки позволят играть в безопасном и позитивном пространстве.
«Детям нравится играть в цифровом и физическом мирах, и они легко перемещаются между ними. Мы считаем, что у них есть огромный потенциал для развития жизненно важных навыков, таких как творчество, сотрудничество и общение с помощью цифрового опыта. Но мы обязаны сделать их безопасными, вдохновляющими и полезными для всех»
Гендиректор LEGO Group Нильс Б. Кристиансен
Компании договорились о трех принципах, которые гарантируют, что цифровые пространства обеспечат безопасные возможности для игр:
- Охранять право детей на игры, делая безопасность и благополучие приоритетом.
- Охранять частную жизнь детей и ставить их интересы на первое место.
- Предоставлять взрослым и детям инструменты для управления цифровым опытом.
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