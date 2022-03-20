Epic Games и Xbox направят весь доход со следующего сезона Fortnite на поддержку пострадавшим от войны в Украине

Epic Games заявили, что в период с 20 марта по 3 апреля весь доход с внутреигровых покупок в Fortnite будет перечислен в фонды помощи пострадавших от войны в Украине: Direct Relief, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

Покупая наборы В-баксов, подписку «Отряд Fortnite», подарочные боевые пропуски и продающиеся за реальные деньги косметические наборы (например, «Странник пустоты»), вы поддержите народ Украины и всех, кто пострадал от рук окупантов. Также будут учитываться купленные в розничных магазинах косметические игровые предметы или карты с В-баксами, если они будут активированы в игре в течение обозначенного срока.

Epic Games не будут дожидаться окончания сезона, а сразу же перечисляют деньги на счета благотворительных фондов. Для справки, за первые два года с момента выхода Fortnite принес более $9 млрд выручки.

К акции так же присоединился Xbox, и всю выручку с продаж контента Fortnite в Microsoft Store за обозначенный период перечислят в эти же фонды.

Новый сезон Fortnite начинается уже сегодня, 20 марта 2022 года, и продлится до 3 апреля 2022 года.