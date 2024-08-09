Эпический провал: фильм Borderlands / «Бордерлендс» собрал мизерные 6% на Rotten Tomatoes

Лента, которую поклонники ждали почти десятилетие, не оправдала надежд зрителей.
Видеоигра Borderlands получила признание благодаря своему черному юмору, оригинальному оружию, динамичным боям и ярким персонажам. Однако кинематографическая версия, похоже, не сумела передать эти ключевые элементы на большом экране.
Первоначально Borderlands получил 0% от Rotten Tomatoes на основе 23 отзывов. Теперь составляет ненамного лучшие 6%. Режиссер Элай Рот подвергся критике за свой подход к рассказу истории Лилит, главной героини, которая возвращается на планету Пандора. Критики указывают на слабый сценарий и неудачную адаптацию игровой вселенной.
«Фиаско Элая Рота настолько скучно шаблонное и небрежное, что даже искусственный интеллект посчитал бы его слишком плагиатным», — написал Ник Шагер из The Daily Beast о неоригинальном и поспешно написанном сценарии фильма.
«Borderlands тянется сквозь свой сценарий поиска сокровищ и бесконечные заимствования из лучших франшиз, от «Смертельного оружия» до «Звездных войн». После этого хочется пойти домой и взорвать свою PlayStation», — написал Боб Штраус из San Francisco Chronicle.
Некоторые зрители сравнивают «Бордерлендс» с «Стражи Галактики» от Marvel, но не в пользу первого. Сходство в визуальном стиле и юморе вызвало обвинения в подражании.
Звездный актерский состав, включая Кейт Бланшетт, Кевина Харта и Джейми Ли Кертис, не смог спасти ситуацию. Критики указывают на несоответствие актеров их игровым прототипам.
Решение сделать фильм с рейтингом PG-13 также вызвало сомнения. Оригинальная игра имеет рейтинг «M» (для взрослых), и изменение целевой аудитории могло повлиять на общее восприятие фильма.
Украинские кинотеатры уже демонстрируют Borderlands / «Бордерлендс» — лента вышла 8 августа.
Первые зрители о фильме Borderlands / «Бордерлендз»: «несмешной», «катастрофический», «не вдохновляет»
Источник: Gamerant, Destructoid
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