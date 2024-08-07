Первые зрители о фильме Borderlands / «Бордерлендз»: «несмешной», «катастрофический», «не вдохновляет»

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Первые отзывы Borderlands / «Бордерлендз» появились в интернете. Критики не стало меньше после показа фильма 6 августа в Лос-Анджелесе.

Многие зрители и профильные журналисты обратились к социальным сетям, чтобы выплеснуть собственные эмоции относительно фильма. Комедийный боевик режиссера Элая Рота вдохновлен компьютерными играми Borderlands. Джек Блэк, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну и Кейт Бланшетт воплотили таких персонажей, как Клэптреп, Роланд, Тини Тина, Криг и Лилит, которая неохотно возвращается на свою родную планету Пандора. Герои отправляются в рискованную миссию. Вот некоторые из отзывов:

«Borderlands — это катастрофа. Наполненный всеми клише, которые только можно представить, этот фильм заменяет хаос и впечатления от игр на безжизненную, несмешную и визуально отвратительную ерунду с раздражающими персонажами и актерским составом, у которого нет никакой «химии», — пишет Адриано Капоруссо из Bitesize Break. «Похоже, что в Borderlands вложили то, что по мнению недееспособного руководителя, привлекает «крутых деток». Здесь нет ни одного серьезного слова от персонажа, только отвратительные остроты, которые кажутся устаревшими, как только они выходят из уст актеров. Это не так плохо, но здесь полный беспорядок», — отмечает Эдгар Ортега из Loud and Clear Review. «Я могу сказать вам, что я посмотрел Borderlands сейчас, и что фильм очень плох. Мне очень хотелось, чтобы он понравился, но сюжет не вдохновляет. … Это выглядит одновременно дорого и дешево, что делает фильм огромным выстрелом в никуда», — говорит репортер Awesome Friday! Мэтью Симпсон.

Однако некоторым лента понравилась. Критик The Hollywood Handle пишет: «Это веселый боевик PG-13. Он полностью полагается на звездную силу Кейт Бланшетт, чтобы дойти до финала — и она справляется. Хотя ничего особенного не выделяет его из массы остальных фильмов, фильм приятен от начала до конца и имеет приличный темп во всем. Джек Блэк также является комедийной силой».

Узнать, понравится ли Borderlands / «Бордерлендз» лично, можно с завтрашнего дня, 8 августа, в украинских кинотеатрах.

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Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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