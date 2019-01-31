Ericsson представила новую концепцию мобильного интернета вещей для четырех сегментов, включая Massive IoT, Critical IoT, Broadband IoT и Industrial Automation IoT

Компания Ericsson представила новую концепцию мобильного интернета вещей для четырех основных сегментов рынка: массовый интернет вещей (Massive IoT), широкополосный интернет вещей (Broadband IoT), интернет вещей для критических сценариев (Critical IoT) и интернет вещей для автоматизации промышленности (Industrial Automation IoT).

Интересно, что два из этих четырех сегментов (широкополосный IoT и IoT для автоматизации промышленности) являются новыми. Широкополосный IoT адаптирует возможности технологии мобильного широкополосного доступа (МШПД) под нужды интернета вещей, обеспечивает более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку, чем предусмотрена в сценариях для массового IoT. Технологии IoT, предназначенные для автоматизации промышленности, позволят создавать передовые приложения, соответствующие очень высоким требованиям к качеству подключения к сети.

В рамках своей концепции развития мобильного интернета вещей Ericsson также представляет улучшенные функциональности для массового интернета вещей благодаря которым радиус соты NB-IoT расширен со стандартных 40 км до 100 км за счет апгрейда программного обеспечения. При этом никаких изменений в работу существующих устройств NB-IoT вносить не требуется. По мнению компании, это открывает большие возможности для IoT-подключений в сельской местности и отдаленных районах, которые важны для сферы логистики, сельского хозяйства и экологического мониторинга. На данный момент специалистами Ericsson развернуты соты NB-IoT с радиусом 100 км в сетях операторов Telstra и DISH.

«Мобильный интернет вещей, начинавшийся с попыток внедрения Massive IoT, сейчас переходит к стадии повсеместного развертывания. Сегодня мы даем нашим заказчикам ответ на вопросы о том, чего ждать в будущем и как в рамках имеющейся сети получить максимальную отдачу от инвестиций в технологии 4G и 5G. В придачу мы представляем новые передовые сценарии использования технологий IoT, позволяющие добиться качественного развития разных отраслей», — отметил вице-президент и глава подразделения сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг.

Новые продукты для широкополосного интернета вещей, также представленные сегодня, включают технологии обнаружения дронов и управления каналами связи, решения для сегментирования (слайсинга) сети радиодоступа, функциональности для улучшенного обслуживания групп абонентов (Advanced Subscriber Group Handling) и решение для услуг на базе Multi-Gigabit LTE, позволяющее передавать данные в сети LTE со скоростью 2 Гбит/сек и задержкой всего в 10 миллисекунд. Новые решения окажут поддержку в развитии множества сценариев для автомобильной промышленности, управления дронами, дополненной и виртуальной реальностей, улучшенных носимых устройств, умного производства и умной сферы ЖКХ.

Представленная Ericsson концепция описывает, как мобильный интернет вещей может пройти путь развития от базовых сценариев использования технологий Massive IoT, таких как мониторинг перемещения активов и умных счетчиков, к более сложным сценариям, основанным на применении технологий широкополосного IoT (информационно-развлекательные программы для автомобилей, AR/VR, дроны и продвинутые носимые устройства), технологий IoT для критических сценариев (автономный транспорт) и автоматизации промышленности (взаимодействие роботов на производственных линиях).

Этот поэтапный подход упростит операторам процесс адаптации решений для мобильного интернета вещей под имеющиеся и будущие сценарии за счет постоянного улучшения сетей LTE по мере подготовки к запуску 5G. За счет эффективного применения слайсинга сети, операторы способны обеспечить поддержку всех четырех сегментов в рамках одной сети, что позволит им оптимальным образом использовать имеющиеся активы и получать доход за счет цифровизации разных отраслей.

Напомним, что по данным отчета Ericsson Mobility Report, число подключений к мобильному интернету вещей будет ежегодно расти на 27% и в 2024 году достигнет 4,1 млрд.

Источник: Ericsson