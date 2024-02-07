ЕС планирует сократить выбросы на 90% к 2040 году и делает ставку на «отлов» CO2 из воздуха

Некоторые экоактивисты уже раскритиковали план, поскольку он игнорирует поэтапный отказ от нефти и газа, сосредотачиваясь вместо этого только на угле.

6 февраля Европейская комиссия рекомендовала сократить выбросы парниковых газов к 2040 году на 90% (по сравнению с уровнем 1990 года). Официально предложения еще не обнародовали, однако они уже получили массу критики. Часть плана предусматривает не предотвращение выбросов, а их «отлов» из атмосферы, а также сосредотачивается на поэтапном отказе от угля, игнорируя нефть и газ.

«Без четкого плана отказа от ископаемого топлива, предложения просто не заслуживают доверия. Это как построить велосипед без педалей — как он будет работать?», — заявил участник некоммерческой организации Global Witness Доминик Иглтон, сообщает The Verge.

Климатическая дорожная карта ЕС предусматривает, что примерно 8% из всего 90% сокращения выбросов можно достичь путем отлова CO2 из атмосферы — технологии, которая еще не проявила себя в масштабе и вызывает немало вопросов относительно эффективности и стоимости.

Контекст

В отдельном стратегическом документе по отлову CO2 говорится о том, что ЕС к 2040 году должен обеспечить хранение 280 млн тонн отловленного углекислого газа в год, а к 2030 — 50 млн тонн (эквивалент ежегодным выбросам CO2 от Швеции).

В прошлом году примерно два десятка заводов во всем мире, занимающихся фильтрацией углекислого газа, смогли отловить менее 0,01 млн тонн CO2. Стоимость такой технологии тем временем достигает $600 за тонну, что делает ее чрезвычайно дорогой. Правда, компания Heirloom, которая в прошлом году запустила установку по отлову CO2 в США, установила долгосрочную цель в $100 за тонну и стремится достичь ее, частично благодаря экономии на масштабе производства и массовом производстве компонентов (но пока трудно представить, как это будет происходить).

Понятное дело, те заводы, которые существуют сегодня, вряд ли справятся с предусмотренными планами ЕС объемами, поэтому комиссия предлагает устанавливать подобные установки на электростанциях или других источниках загрязнения, что также потребует значительных инвестиций.

Всего к 2050 году ЕС планирует сократить выбросы углекислого газа до нуля, что соответствует планам Парижского климатического соглашения, нацеленного на остановку изменений климата. США и Китай, крупнейшие источники выбросов парниковых газов во всем мире, взяли на себя подобные обязательства. Между тем, по данным Всемирной метеорологической организации, в 2022 году количество парниковых газов в атмосфере достигло рекордных значений — концентрация углекислого газа, к примеру, уже на 50% превысила доиндустриальный уровень.