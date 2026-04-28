Правительства по всей Европе постепенно сокращают зависимость от американского программного обеспечения. TechCrunch проанализировал причины этого тренда и то, насколько он реален на практике.





Точкой отсчета становится CLOUD Act — американский закон 2018 года, который обязывает технологические компании США передавать данные правительству даже если они хранятся на серверах за рубежом. Для Европы это означает, что физическое расположение серверов на континенте больше не гарантирует защиту чувствительных данных от американских органов власти.

Дальше всех продвинулась Франция. В прошлом году правительство объявило, что Health Data Hub — централизованная система медицинских данных страны — покидает облачную платформу Microsoft Azure в пользу французского провайдера Scaleway. Тот самый Scaleway вместе с Clever Cloud, OVHCloud и STACKIT выиграл часть тендера Еврокомиссии на суверенную облачную инфраструктуру стоимостью €180 млн. AWS European Sovereign Cloud в этот перечень не попала. При этом один из победителей тендера использует S3NS — совместное предприятие французского Thales и Google Cloud, что уже вызвало вопросы относительно истинного суверенитета решения.

Параллельно Франция, Австрия, Дания, Италия и Германия переходят с продуктов Microsoft на открытый Linux и LibreOffice. Французское правительство также заменяет Zoom и Microsoft Teams на собственное приложение Visio — хотя Счетная палата Франции уже поставила под сомнение расходы на разработку инструментов собственными силами.





Однако в частном секторе картина иная. Lufthansa и Air France выбрали Starlink Илона Маска для бортового Wi-Fi вместо европейских альтернатив. Французская разведка недавно продлила контракт с Palantir — тогда как публично Франция декларирует отход от американских технологий. Эти противоречия показывают, что суверенный курс пока неравномерен и часто носит реактивный характер.

Дополнительный импульс тренду придает политика. После угроз Трампа в отношении Гренландии в датском App Store взлетели приложения для бойкота американских товаров. Манифест Palantir с резкой культурной риторикой усилил давление на правительства Великобритании и ЕС по пересмотру контрактов с компанией. Публичная позиция Маска, которую разделяют далеко не все европейцы, тоже ускоряет дистанцирование.

Сторонники инициативы EuroStack продвигают идею сделать покупку местного ПО обязательной для публичного сектора ЕС. Если это произойдет, игроки вроде Scaleway или OVHCloud получат структурное преимущество, которого пока нет. Пока же, по оценке TechCrunch, ключевая проблема остается неизменной: даже лучшие европейские альтернативы уступают американским гигантам по охвату и узнаваемости на порядки.

Источник: TechCrunch