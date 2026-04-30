Австрия и Албания ликвидировали крипто-мошенничество на €50 млн: 10 арестов и 450 нанятых работников

17 апреля 2026 года австрийские и албанские правоохранители при поддержке Europol и Eurojust провели скоординированные обыски и арестовали 10 подозреваемых. Ликвидированная сеть колл-центров которая обманула жертв по всему миру на сумму более €50 млн ($58,5 млн).


Во время обысков полиция посетила три колл-центра и девять частных резиденций в Албании. Изъято €891 735 наличными, 443 компьютера, 238 мобильных телефонов, 6 ноутбуков и многочисленные носители данных для криминалистической экспертизы.

Схема мошенничества выглядела как легальный бизнес. Организация насчитывала до 450 наемных работников, распределенных между отделами привлечения клиентов, содержания, финансов, IT и кадров.

Руководители команд следили за ежедневной работой, менеджеры колл-центров координировали их действия. Жертв заманивали через рекламу в соцсетях и поисковиках — после регистрации каждому назначали личного «агента по удержанию», который притворялся инвестиционным советником и убеждал вкладывать все больше средств в поддельные криптоплатформы.


Расследование длилось более двух лет. Австрийская полиция обнаружила большое количество пострадавших в Вене еще в июне 2023 года. В апреле 2024-го они обратились к албанской стороне с запросом о выдаче IP-адреса подозреваемых — и расследование вышло на конкретные коллцентры.

Подобные операции в Европе проводятся регулярно. В марте 2022 года была ликвидирована сеть, которая ежемесячно похищала не менее €3 млн. В июле 2025-го испанская полиция раскрыла схему на €460 млн с более чем 5 000 жертв по всему миру. Нынешний кейс демонстрирует ту же тенденцию: организации строятся по корпоративному принципу с четким распределением ролей и сотнями наемных исполнителей, что существенно усложняет их выявление.

Почти полмиллиона пользователей используют AI-инфраструктуру для трейдинга Bitget — отчет Messari

Bitget: Як обрати брокера, який не грає проти вас. Гайд по B-Book, STP і Bitget CFD
Источник: BleepingComputer

Конец манипуляциям: Google усиливает борьбу с "захватом" кнопки "Назад"
Цифровой контроль: ЕС внедряет приложение для проверки возраста, которое может изменить весь интернет
CEO Tron запустил платформу расследования криптопреступлений с помощью ИИ: уже раскрыто дел на $1 млрд
Европейские банки запустят стейблкоин, обеспеченный евро, во второй половине 2026 года
Фишинг под видом OpenClaw: мошенники охотятся на криптокошельки, обещая $5000 вознаграждения
Впервые в Европе: британское eVTOL-такси VX4 освоило самый сложный маневр
Самая горячая ставка: неизвестный остряк использовал фен и термометр, чтобы превратить $100 в $34 000
Вышел фильм о Сатоши Накамото: предлагается еще одна версия его личности
Криптомошенники заманивают в Ормузский пролив фейковой "безопасностью": потом на суда нападает Иран
Х начнет банить криптоскамеров: кто впервые напишет "крипто" — готовит паспорт
Активы разные, алгоритм один: более $3 млрд "заработала" семья Трампа на крипто-схемах
Два слова Илона Маска в Х принесли трейдеру $370 000 на мемкоине с почти нулевой капитализацией
Европа избавляется от американского софта: что стоит за волной технологического суверенитета
Au revoir, Microsoft: Франция массово переводит госучреждения на Linux ради независимости от США
6 признаний и 1 скандал: книга Чанпена Чжао (CZ) открыла ящик Пандоры в криптосообществе
Впервые в криптоистории: неизвестный трейдер сделал почти 1170х за сутки на стейкинге
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA и Highload запускают спецпроект о том, как отечественный бизнес выходит на мировые рынки
Криптомошенники обманули пенсионера трижды подряд: на "инвестициях", на "гарантиях" и на "возврате" средств
