17 апреля 2026 года австрийские и албанские правоохранители при поддержке Europol и Eurojust провели скоординированные обыски и арестовали 10 подозреваемых. Ликвидированная сеть колл-центров которая обманула жертв по всему миру на сумму более €50 млн ($58,5 млн).
Во время обысков полиция посетила три колл-центра и девять частных резиденций в Албании. Изъято €891 735 наличными, 443 компьютера, 238 мобильных телефонов, 6 ноутбуков и многочисленные носители данных для криминалистической экспертизы.
Схема мошенничества выглядела как легальный бизнес. Организация насчитывала до 450 наемных работников, распределенных между отделами привлечения клиентов, содержания, финансов, IT и кадров.
Руководители команд следили за ежедневной работой, менеджеры колл-центров координировали их действия. Жертв заманивали через рекламу в соцсетях и поисковиках — после регистрации каждому назначали личного «агента по удержанию», который притворялся инвестиционным советником и убеждал вкладывать все больше средств в поддельные криптоплатформы.
Расследование длилось более двух лет. Австрийская полиция обнаружила большое количество пострадавших в Вене еще в июне 2023 года. В апреле 2024-го они обратились к албанской стороне с запросом о выдаче IP-адреса подозреваемых — и расследование вышло на конкретные коллцентры.
Подобные операции в Европе проводятся регулярно. В марте 2022 года была ликвидирована сеть, которая ежемесячно похищала не менее €3 млн. В июле 2025-го испанская полиция раскрыла схему на €460 млн с более чем 5 000 жертв по всему миру. Нынешний кейс демонстрирует ту же тенденцию: организации строятся по корпоративному принципу с четким распределением ролей и сотнями наемных исполнителей, что существенно усложняет их выявление.
Почти полмиллиона пользователей используют AI-инфраструктуру для трейдинга Bitget — отчет Messari
Источник: BleepingComputer
