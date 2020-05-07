ЕС запрещает использовать на сайтах «стены куки» для ограничения доступа к контенту и принудительного сбора данных





На некоторых сайтах практикуется ограничение доступа к контенту, если пользователь не согласится с политикой использовании файлов куки. Такое поведение получило название «стена куки». Если посетитель сайта отказывается от хранения файлов куки конкретного сайта, он не видит его содержание. Но в ЕС не согласны с таким подходом.

Европейский совет по защите данных опубликовал обновленное руководство о согласии на обработку их информации. В нём говорится, что «стены куки» нарушают законодательство ЕС в сфере защиты данных. Согласие на обработку данных должно даваться пользователем добровольно и свободно, а не в результате принуждений или ограничений.

Обновленные руководящие принципы также запрещают сайтам рассматривать простое действие прокрутки или пролистывания в качестве согласия на обработку данных. Умышленные жесты можно рассматривать в качестве согласия (например, рисунок восьмеркой), но только до тех пор, пока ясно, что их выполнение равнозначно соглашению.

Это теоретически устраняет некоторые неопределённости, которые могут запутать регуляторы в странах ЕС. Также новое руководство является своеобразным предупреждением для сайтов, которые настаивают на сборе пользовательских данных – какое-либо принуждение является недопустимым и может стать поводом для судебного иска.

Источник: Engadget