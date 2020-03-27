Еще новинки Xiaomi для Украины — роутер AX3600 с поддержкой Wi-Fi 6, 65-дюймовый телевизор Mi TV 4S, очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H и наушники Mi True Wireless Earphones 2

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Одновременно с международным анонсом смартфонов Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G компания объявила о выпуске в Европе и Украине еще нескольких новинок, ранее выпущенных в Китае. Среди этих новинок — роутеры Mi AIoT Router AX3600 и Mi AIoT Router AC2350, умный телевизор Mi TV 4S 65”, компактный очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2.

Mi AIoT Router AX3600

Первый роутер Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 6 и возможностью одновременного подключения до 248 устройств.

В конфигурацию входит 7 антенн и 6 усилителей сигнала (два на диапазон 2,4 ГГц, четыре на диапазон 5 ГГц). Сердцем служит SoC Qualcomm IPQ8071A с четырехъядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой 1 ГГц, дополненная 512 МБ оперативной памяти. Поддерживаются технологии OFDMA, MU-MIMO и WPA3. Максимальная скорость передачи данных составляет 2976 Мбит/с.

Mi AIoT Router AC2350

Упрощенная версия AX3600 с поддержкой Wi-Fi 5 и возможностью одновременного подключения до 128 устройств. В конфигурации тех же 7 антенн, а максимальная скорость передачи данных составляет 2183 Мбит/с.

Mi TV 4S 65”

65-дюймовая модель 4K-телевизора Xiaomi серии Mi TV 4S. Сердцем новинки служит 64-разрядная платформа Amlogic с четырьмя процессорными ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-450 с частотой до 750 МГц. Оперативной памяти у телевизора 2 ГБ, а флэш-памяти — 8 ГБ. Поддерживаются беспроводные соединения Wi-Fi и Bluetooth, аудиотехнологии DTS-HD и Dolby.

Mi Air Purifier 3H

Компактный интеллектуальный очиститель воздуха, который способен устранять 99,97% вредных частиц пыли и может обработать площадь 45 м2 за 17 минут. Устройство оснащено сенсорным OLED-дисплеем, который показывает качество воздуха в режиме реального времени и позволяет пользователям вручную корректировать настройки.

Mi True Wireless Earphones 2

Переименованная версия наушников Xiaomi Air 2, выпущенных в Китае в прошлом году. В наушниках используются 14,2-мм динамические излучатели (с подвижной катушкой), обеспечивающие, по заверениям производителя, качественный звук с выразительным, объемным и насыщенным басом. Есть поддержка Bluetooth-кодека с высоким разрешением LHDC.

Беспроводные наушники Xiaomi Air 2 комплектуются футляром с поддержкой технологии беспроводной зарядки. Автономность самих наушников составляет всего 4 часа, но футляр увеличивает этот показатель до 14 часов. Полностью зарядить футляр можно всего за час.

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