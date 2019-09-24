Новые полностью беспроводные наушники Xiaomi Air 2 оцениваются в $58

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Еще одна новинка сегодняшней трехчасовой презентации Xiaomi — новая модель полностью беспроводных наушников. Как ни странно, новинке удалось избежать длинных и перегруженных названий в духе Mi True Wireless Earphones и Mi True Wireless Earbuds, название у нее простое и легко запоминающееся: Xiaomi Air 2.

Сначала, пожалуй, самая интересная информация — о ценах. Стоимость Xiaomi Air 2, как и подобает устройствам компании, весьма привлекательная — эквивалент $58.

Внешне Xiaomi Air 2, как и недавно представленные Huawei FreeBuds 3, напоминает лидера рынка Apple AirPods. Но хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам.

Производитель не раскрыл всех технических характеристик Xiaomi Air 2. Сообщается о поддержке Bluetooth-кодека с высоким разрешением LHDC — аналог Bluetooth SBC с втрое более высокой скоростью передачи данных и, как следствие, обеспечивающий более высокое качество звучания. В наушниках используются 14,2-мм динамические излучатели (с подвижной катушкой), обеспечивающие, по заверениям производителя, качественный звук с выразительным, объемным и насыщенным басом.

Также Xiaomi Air 2 оснащаются двумя микрофонами, один из которых используется для шумоподавления. Поддерживается и работа с голосовыми помощниками, причем это не обязательно должен быть фирменный помощник XiaoAI. На презентации отметили тот факт, что со смартфонами, работающим под управлением MIUI 11, наушники смогут синхронизироваться моментально в одно касание.

Беспроводные наушники Xiaomi Air 2 комплектуются футляром и тот, судя по всему, с поддержкой технологии беспроводной зарядки. Увы, данных об автономности Xiaomi Air 2 пока нет.

Новинка уже доступа для предзаказа в Китае, продажи стартуют 27 сентября.

Источник: Gizmochina