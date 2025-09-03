Если взорвется Фудзи: японская государственная служба смоделировала катастрофу в видео

Городские власти Токио с помощью ИИ сгенерировали видео с последствиями извержения вулкана на горе Фудзи.

Отмечается, что видео с катастрофическими последствиями извержения было приурочено ко Дню готовности к вулканическим катастрофам в Японии. В видео содержится предупреждение о скорости вулканического пепла, который может стремительно достичь Токио.

В случае масштабного извержения вулканический пепел может заблокировать автомобильное движение на дорогах, работу железнодорожного и авиатранспорта. Облака пепла с горы Фудзи могут добраться до японской столицы в течение одного-двух часов, лишив город электричества и загрязнив воздух.

«Этот момент может наступить без предупреждения. Если вулкан Фудзи выбросится, вулканический пепел может обрушиться на Токио и по-разному повлиять на нас», — отмечается в видео.

По сюжету, женщина получает сообщение на телефон с предупреждением об угрозе извержения вулкана Фудзи, который находится в 100 км к юго-западу от центра Токио. После этого демонстрируются сгенерированные ИИ катастрофические последствия извержения, включая потенциальное влияние вулканического пепла на транспортную, энергетическую и другую инфраструктуру японской столицы.

«Достаточно минимального скопления пепла на взлетно-посадочных полосах и рельсах, чтобы сделать самолеты и поезда непригодными к эксплуатации. Небольшое количество пепла на дорогах может повлиять на работу двухприводных автомобилей, поскольку пеплопад ограничивает видимость и увеличивает риск заноса, создавая опасные условия для вождения», — объясняется в субтитрах к видео.

В видео отмечается, что большое количество пепла может заблокировать канализацию Токио, привести к загрязнению источников питьевой воды, повредить электросети и привести к разрушению деревянных крыш. Город также может погрузиться в темноту, поскольку частицы пепла заблокируют солнечный свет. При этом доступ к продуктам питания и другим предметам первой необходимости может быть временно ограничен.

Фудзи — самая высокая гора в Японии. Ее высота составляет 3 тыс 776 метров. В видео отмечается, что последнее вулканическое извержение на горе Фудзи произошло в 1707 году, а пепел после него продолжал падать и распространяться в течение двух недель.

Если раньше извержения Фудзи происходили примерно раз в 30 лет, то сейчас вулкан «спит» уже 318 лет. По мнению ряда экспертов, извержение может произойти в любой момент.

Появление этого видео не связано ни с какими признаками будущего извержения Фудзи. Вообще пока нет никаких признаков, что вулкан может вскоре проснуться.

«Моделирование призвано предоставить жителям точные знания и меры готовности, которые они могут сделать в случае чрезвычайной ситуации», — объясняют японские чиновники.

Эти меры включают в себя создание запасов продовольствия и средств для оказания первой помощи. В видеоролике родители показывают ребенку кладовку, полную консервов, воды и лекарств, готовых к экстренной ситуации. В марте власти опубликовали рекомендации, в которых рекомендовали жителям всегда иметь дома запас необходимых вещей на две недели.

Японское правительство уже много лет моделирует сценарии землетрясений и вулканических извержений, однако результаты этих исследований не совпадают с реальными рисками, связанными с вулканом Фудзи и другими потенциально опасными геологическими объектами. Всего в Японии насчитывается 111 действующих вулканов. Это около одной десятой от общего количества действующих вулканов в мире.

Страна расположена на границе четырех тектонических плит, трущихся друг о друга и часто сталкивающихся, вызывая целые серии землетрясений и вулканических извержений. Наиболее разрушительным стихийным бедствием последнего времени в Японии стало землетрясение и цунами 2011 года.

Землетрясение магнитудой 9 баллов стало самым сильным за всю зафиксированную историю Японии, причем предупреждения жителям Токио были разосланы лишь за минуту до начала толчков. Цунами, вызванная этим землетрясением, привела к масштабной аварии на АЭС «Фукусима-1».

Источник: LiveScience