Шестой океан Земли формируется прямо сейчас — в Африке этому не рады

В Восточной Африке тектонические разломы медленно раскалывают континент и за миллионы лет на месте раскола может образоваться новый океан.

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Восточно-африканский регион Афар считается одним из самых жарких мест на Земле. Он расположен на стыке трех тектонических плит — Нубийской, Сомалийской и Аравийской, которые постепенно расходятся. Этот процесс, известный как рифтогенез, дает ученым уникальную возможность увидеть, как происходит разделение континентов.

«Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом», — объясняет Кристофер Мур из Лидского университета.

Ученый использует спутниковый радар для мониторинга вулканической активности в регионе. На территории региона Афар находится Восточно-Африканская рифтовая долина — огромный разлом земной коры, протянувшийся через Эфиопию и Кению. В 2005 году в Эфиопской пустыне образовалась трещина длиной 55 км. По информации National Geographic, глубина этой трещины составляет более 15 метров, а в ширину она превышает 20 метров.

«Этот резкий раскол был эквивалентен нескольким сотням лет движения тектонических плит всего за несколько дней. Мы пытаемся понять, что является той соломинкой, которая ломает спину верблюду», — отмечает геофизик из Тулейнского университета Синтия Эбингер.

Проведенное ею исследование показало, что процесс рифтогенез не всегда протекает гладко. Он может сопровождаться внезапными взрывными событиями, вызванными резким ростом давления со стороны поднимающейся магмы. Это в конечном итоге приводит к растрескиванию земной коры.

Со временем трещины будут расширяться и в место разлома направят свои воды Аденский залив и Красное море. Это разделит Африку на два отдельных континента и создаст новый океан. Меньший континент будет включать территорию современного Сомали и части Кении, Эфиопии и Танзании, а больший — всю остальную Африку.

«Подобный разлом когда-то в конечном итоге разделил Африканский и Южноамериканский континенты, образовав Атлантический океан, и разлом в Восточной Африке может быть ранней стадией этого процесса. Процесс просто происходит очень медленно и занимает миллионы лет», — считает геолог из Университета штата Аризона Кристи Тилл.

GPS-приборы позволяют исследователям измерять движение тектонических плит с поразительной точностью. С помощью GPS-измерений можно измерить скорость движения с точностью до нескольких миллиметров в год.

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Аравийская плита удаляется от Нубийской и Сомалийской со скоростью около 2,5 см в год. В то же время африканские плиты расходятся несколько медленнее — со скоростью от 1,5 до 0,5 см в год. Поскольку плиты расходятся, вещество из земных недр поднимается на поверхность, формируя новую океаническую кору.

«Мы видим, что океаническая кора начинает формироваться, поскольку она заметно отличается от континентальной по своему составу и плотности», — отмечает Кристофер Мур.

По оценкам ученых, регион Афар будет полностью затоплен через 5-10 млн лет. Когда это произойдет, Аденский залив и Красное море хлынут в разлом, создав новый океанический бассейн и превратив Африканский Рог в отдельный небольшой континент. Сейчас регион Афар остается одним из самых суровых мест на Земле. Дневная температура здесь достигает 54°С, а ночью не опускается ниже 35°С.

Источник: ZMEScience