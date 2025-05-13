Это растение способно эволюционировать наоборот, — исследование

Исследователи из Университета Теннесси в США обнаружили способность некоторых видов папоротника эволюционировать в обратном направлении.

Отмечается, что это бросает вызов привычным представлениям ученых о том, что эволюция движется в необратимом направлении от простых форм к более сложным. Исследователи проанализировали репродуктивные стратегии папоротника и узнали, что эти растения до сих пор используют два разных способа размножения.

В частности, некоторые виды дербянкового папоротника (Blechnaceae) являются мономорфными, когда один лист одновременно отвечает за развитие спор и проведение фотосинтеза. Другие виды дербянковых папоротников используют стратегию под названием диморфизм, задействуя два разных типа листьев для размножения и фотосинтеза. Утверждение о необратимости эволюции означает, что папоротник, у которого развилась стратегия диморфизма, уже не сможет вернуться к мономорфизму.

Исследователи проанализировали образцы из коллекции естественной истории, просмотрев более 118 видов и установив, что эволюция папоротника не является ни последовательной, ни необратимой. Они обнаружили несколько видов дербянкового папоротника, которые развили диморфизм, однако впоследствии вернулись к мономорфизму.

По мнению ученых, отсутствие у папоротника семян, цветов или плодов позволяет этим растениям выбирать между стратегиями диморфизма и мономорфизма в зависимости от условий окружающей среды. Тогда как растения, которые размножаются с помощью семян, уже не могут вернуться к предыдущим эволюционным механизмам.

«У эволюции нет финишного предела. Нет конечной цели, нет конечного состояния. Наши результаты показывают, что не вся репродуктивная специализация растений необратима. Вместо этого это может зависеть от того, сколько способов эволюционной адаптации растения приобрели со временем», — отмечает доцент из Университета Теннесси, Джейкоб Суисса.

Результаты исследования помогут ученым лучше понять, как различные виды растений реагируют на климатические изменения и изменения в окружающей среде, вызванные человеческой деятельностью. Организмам, которые эволюционировали в одностороннем направлении, может не хватить гибкости, чтобы реагировать на новые факторы отбора особым образом, и им придется искать новые стратегии для изменения. Такие виды как папоротник, развили способность возвращаться к предыдущим, более простым стратегиям даже после развития более сложных эволюционных механизмов.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Evolution

Источник: New Atlas