Новости Технологии 25.05.2024 в 18:36 comment views icon

Мандрагора с GPT-4o: блогер разговаривает с растением с помощью Raspberry Pi

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Андрій Русанов

Автор сайта

Мандрагора с GPT-4o: блогер разговаривает с растением с помощью Raspberry Pi

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Содержание растений — дело, которое требует внимательности, знания и терпения. Растения не могут сказать, что с ними что-то не так, а когда это становится заметным, часто уже поздно что-то делать. Блогер Мэтт Рид сделал возможным буквально поговорить с растением с помощью GPT-4o и Raspberry Pi и спросить, все ли хорошо.

Мэтт рассказал о том, как все работает в блоге и на видео. Более того, растение первым может сказать, когда ему нужна забота. Энтузиаст использует датчики для мониторинга качества почвы. Они формируют представление о том, в чем именно нуждается растение. Система оснащена микрофоном, через который можно напрямую спросить растение, как у него дела и что ему нужно. Видео стоит посмотреть, на нем действительно замечательный разговор.

Raspberry Pi получит данные датчиков и проанализирует их с помощью GPT-4o — речевая модель формирует ответ. Искусственный интеллект также отслеживает предыдущие события. Например, в видео растение говорит, что прошлой ночью ему было слишком холодно.

Проект не только помогает в садоводстве, это также отличная демонстрация перевода показаний приборов в обычную разговорную речь с помощью речевой модели искусственного интеллекта. Энтузиаст планирует усовершенствовать систему большим количеством датчиков, а также создать возможность прогнозирования.

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