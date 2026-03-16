"Это уродство": главный художник оригинальной Tomb Raider раскритиковал патч Tomb Raider I-III Remastered

Недавнее обновление для Tomb Raider I-III Remastered, которое вышло на прошлой неделе, должно было бы стать приятным бонусом для фанатов классической серии. Вместо этого патч вызвал волну критики — как среди игроков, так и среди людей, которые работали над оригинальными играми.





Обновление добавило к ремастер-сборке режим вызовов (Challenge Mode) и 10 новых костюмов для Лары Крофт. В этом режиме игрокам предлагают выполнять дополнительные задачи на уровнях — например, находить секреты или проходить определенные участки при конкретных условиях. Вместе с тем пользователи начали сообщать и о проблемах после установки патча.

В отзывах в Steam игроки жалуются на сбои со звуком и графикой, некорректное поведение врагов из-за испорченного ИИ, а также на проблемы с системой сохранений. Некоторые пользователи также отмечают, что часть новых костюмов выглядит стилистически чужеродно для классических частей серии.

Критику высказал и главный художник первой Tomb Raider Джованни Лукка. Он отреагировал на обновление в соцсети X и назвал новый патч «уродством». Комментируя изменения, он заявил:





«Лара заслуживает лучшего»

Сборник Tomb Raider I-III Remastered вышел в феврале 2024 года к 28-летию серии. Она объединяет первые три части франшизы — Tomb Raider, Tomb Raider II и Tomb Raider III — с обновленными моделями, текстурами и освещением. В игре также можно мгновенно переключаться между классической графикой 1990-х и новой версией ремастера.

«Это такое неуважение к той невероятной работе, которую вы проделали над этими играми. Меня искренне бесит, что проект, сделанный с таким энтузиазмом, превратили в такую катастрофу.» — написала одна из пользовательниц.

Несмотря на положительный прием на старте, каждое новое обновление для сборника активно обсуждают в сообществе, ведь любые изменения в культовых играх часто вызывают споры. Часть фанатов считает, что ремастер должен максимально сохранять стиль оригинала, а не добавлять новые элементы, которые меняют атмосферу классических частей.Tomb Raider I-III Remastered разработала студия Aspyr в сотрудничестве с Crystal Dynamics, которая сейчас отвечает за развитие франшизы Tomb Raider.

В то же время значительная часть технических работ над ремастером выполнялась внешними подрядчиками. Среди них — компания Saber Interactive, имеющая российское происхождение и ранее работавшая над рядом ремастеров и портов классических игр. В игровом сообществе иногда появляются замечания, что подобные переиздания скорее напоминают «перерисованные» версии старых игр — с новыми текстурами и эффектами, но без глубоких изменений в технической части.

Источник: Джованни Лукка на X.com