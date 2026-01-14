Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: "Я должна создать что-то свое"

Новая Лара Крофт (Софи Тернер) продолжает рассказывать, как готовится к главной роли в предстоящем сериале «Расхитительница гробниц» от Prime Video. Актриса пытается создать уникального персонажа.

Тернер сознательно избегает ранних экранизаций и не смотрит фильмы с Анджелиной Джоли или Алисией Викандер, чтобы не копировать чужую интерпретацию. Она отдает предпочтение комиксам и играм Tomb Raider, которые скоро получат «новое дыхание».

«Я играю в игры, читаю комиксы. У меня есть [сборник] Colossal Collections на 500 страниц. Я пытаюсь охватить все, но не погружаюсь в предыдущие интерпретации — не хочу кого-то копировать, но должна создать что-то свое. И хоть я очень люблю те фильмы, сейчас смотреть их не могу», — поделилась будущая Лара Крофт.

В комментарии она вспомнила две ленты начала 2000-х с Анджелиной Джоли — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и продолжение «Колыбель жизни». Также речь шла о перезапуске 2018 года с Алисией Викандер в главной роли. Кроме кино, франшиза получила и анимационную адаптацию от Netflix под названием «Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт», рассчитанную на два сезона, где героиню озвучивает Хейли Этвел.

Подготовка Тернер не сводится лишь к играм и комиксам. Поскольку сериал обещает немало экшна, актриса серьезно взялась за физическую форму. Она буквально год «жила» в спортзале, готовясь к началу съемок в этом году. Теперь она считает себя готовой к роли и довольна сотрудничеством с Amazon.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x — westerosies (@westerosies) May 20, 2025

Пока неизвестно, в какую историю ввяжется Лара Крофт, а большинство деталей сериала не раскрывают.. Amazon уже частично показал актерский состав. Сигурни Уивер сыграет оригинального персонажа Эвелин Уоллис. Также к проекту присоединились Билл Патерсон в роли дворецкого Уинстона, Мартин Бобб-Сэмпл в роли техника Зипа и Джейсон Айзекс в роли дяди Лары — Атласа ДеМорне.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Съемки «Расхитительницы гробниц» должны начаться 19 января. Вероятно, сериал выйдет в конце этого года или уже в следующем. Официальных заявлений на этот счет нет.

Источник: Games Radar