Лары Крофт много не бывает: анонсированы новая Tomb Raider Catalyst и ремейк дебютной игры 1996 года

Студия Crystal Dynamics во время The Game Awards порадовала аж двумя анонсами — новенькой Tomb Raider: Catalyst и римейком дебютной игры 1996 года Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Первая новая часть серии за последние восемь лет Catalyst запланирована на 2027-й, а Legacy of Atlantis, посвященная 30-летию классики, выйдет в 2026-м. Над ремейком студия работает вместе с Flying Wild Hog, чтобы переосмыслить игру на современный лад. Проект создается на Unreal Engine 5 и обещает обновленный дизайн, новые сюрпризы и расширенные сцены, сохраняя основной сюжет — поиск частей артефакта Scion.

Crystal Dynamics параллельно работает над Tomb Raider: Catalyst, которая, по их словам, станет самой масштабной игрой серии. События разворачиваются после мифического катаклизма, открывшего древние тайны и пробудившего хранителей древнего мира. Лара отправляется в северную Индию, где собрались самые известные охотники за сокровищами, чтобы первой раскрыть правду, скрытую под расколотыми землями. На этом пути ей придется решить, кому среди соперников и союзников можно доверять, чтобы уберечь силу, которую кто-то может использовать в собственных целях.

В 2022 году студия заключила сделку с Amazon, которая должна стать издателем. Еще тогда сообщалось, что проект разрабатывали на Unreal Engine и сейчас подтвердили работу на UE5. Catalyst тоже откроет большой дикий мир, который растянется от гор и пустынь до джунглей и руин с секретами и гробницами. Чтобы продвигать вглубь локаций Лара покажет нам мастер-класс по акробатике, а также будет использовать инструменты и разгадывать головоломки. Главную героиню в обеих играх снова озвучивает Аликс Уилтон Риган.

Первый трейлер Tomb Raider: Catalyst с The Game Awards

Первый трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Напомним, что на The Game Awards 2025 главный приз «Игра года» забрала Clair Obscur: Expedition 33. В целом проект Sandfall забрал девять наград, что стало рекордом. Кроме того, Larian анонсировала Divinity, которая станет «самой большой игрой в истории, большей, чем Baldur’s Gate 3″. Еще через два десятилетия после выхода первой игры ее режиссер возвращается с новым проектом под названием Star Wars: Fate of the Old Republic. Это однопользовательская RPG, продолжающая традиции классической KOTOR.

Источник: Wccftech