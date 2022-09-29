Eviation Alice — полностью электрический 9-местный самолет совершил первый испытательный полет на высоте 1000 метров

Прототип полностью электрического пассажирского самолета Eviation Alice впервые парил в испытательном полете, что знаменует собой важный этап для авиации — свободной от углеродных загрязнений.

Девятиместный пригородный самолет Alice, оснащенный двумя электродвигателями мощностью 640 кВт, поднялся в небо 27 сентября в 7:10 утра из международного аэропорта округа Грант штата Вашингтон.

Take-off 7:10 a.m.

Alice is flying pic.twitter.com/V7sIpPGfpB — Dominic Gates (@dominicgates) September 27, 2022

Alice опережает многие электрические самолеты, находящиеся в стадии разработки. Он может стать «первым совершенно новым, полностью электрическим коммерческим самолетом», если Федеральное управление гражданской авиации сертифицирует его для перевозки пассажиров.

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США пытаются избавится от загрязнений, которые они производят в последние десятилетия, включая выбросы от авиации. Чтобы сделать большие самолеты менее загрязняющими, администрация Байдена рассматривает производство устойчивого авиационного топлива, которое может быть изготовлено из кукурузы, водорослей или даже отходов.

Полностью электрические самолеты, такие как Alice, потенциально помогут избежать загрязнений на коротких маршрутах между небольшими региональными аэропортами.

Производитель Alice, базирующаяся в штате Вашингтон компания Eviation, назвала самолет, вдохновившись книгой «Алиса в стране чудес» и песней Jefferson Airplane «White Rabbit». Самолет планируют использовать для пригородных, грузовых и представительских рейсов на расстояние от 240 до 400 км. Согласно статистике Eviation, максимальная полезная нагрузка Alice составит от 2500 до 2600 фунтов, а его максимальная рабочая скорость составит 260 узлов (480 км в час).

Однако первый испытательный полет длился всего восемь минут, и самолет достиг высоты 1060 метров. Цель испытания — сбор данных для улучшения конструкции самолета. Alice еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет взлететь с пассажирами на борту.

В конечном итоге Alice должен выйти в трех конфигурациях: девятиместный пригородный самолет, шестиместный VIP-самолет и версия для электронных грузов. Ограниченный размер связан с емкостью батареи.



Стопорят развитие электровоздушной отрасли именно аккумуляторы. Они могут питать самолет возобновляемой энергией вместо нефтяного топлива, однако имеют большой вес, что может утяжелять самолет и снижать его эффективность. Кроме того, они еще не могут удерживать достаточно заряда для более длительных полетов. Также есть некоторые проблемы безопасности с литий-ионными батареями, которые могут неконтролируемо нагреваться или даже загораться, когда выходят из строя.

Принимая все это во внимание, Eviation ожидает еще несколько лет летных испытаний и сертификации. А в коммерческом полете Alice можно будет увидеть не раньше 2027 года.

«Мы выглядим так, будто через пять лет у нас будет довольно благоприятная аккумуляторная технология», — говорит генеральный директор Eviation Грег Дэвис.

Ранее Regent показала на видео прототип Seaglider — первого в мире электрического экраноплана, способного развивать скорость до 300 км/ч.

Источник: The Verge, Geekwire