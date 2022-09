Regent показала на видео прототип Seaglider — первого в мире электрического экраноплана, способного развивать скорость до 300 км/ч

Американская компания Regent опубликовала видео с летными испытаниями прототипа экраноплана Seaglider. Это первый в мире транспорт, сочетающий в себе экранный эффект и подводные крылья в единой конструкции, который обещает демонстрировать революционную скорость и дальность полета в прибрежных районах.

Известные нам еще из прошлого века советские экранопланы показывали многообещающе результаты, однако массовым видом транспорта так и не стали. Аппараты летают на так называемой «воздушной подушке», которая образуется набегающим потоком воздуха. Подъёмная сила обычных самолетов создается при помощи разреженного давления над верхней плоскостью, а экранопланы получают большую эффективность еще и за счет повышенного давления под нижней плоскостью.

Показатели более давних аппаратов не были слишком привлекательными, однако эпоха электрификации принесла для разработчиков немало новый возможностей, которые пока реализованы не совсем идеально: батареи электролодок имеют ограниченный запас энергии, а ранние электросамолеты не могли обеспечить полезную дальность полета с приличным количеством пассажиров на борту. Наблюдая за этим, стартаперы Regent решили соединить эффективность старого экраноплана с другой, более современной технологией, подводными крыльями, тем самым повысив выносливость и эффективность «машины».

Meet the seaglider — the first hydrofoiling vehicle to take flight (ever) pic.twitter.com/ZXVTDMJ5jR

