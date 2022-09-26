Regent показала на видео прототип Seaglider — первого в мире электрического экраноплана, способного развивать скорость до 300 км/ч

Американская компания Regent опубликовала видео с летными испытаниями прототипа экраноплана Seaglider. Это первый в мире транспорт, сочетающий в себе экранный эффект и подводные крылья в единой конструкции, который обещает демонстрировать революционную скорость и дальность полета в прибрежных районах.

Известные нам еще из прошлого века советские экранопланы показывали многообещающе результаты, однако массовым видом транспорта так и не стали. Аппараты летают на так называемой «воздушной подушке», которая образуется набегающим потоком воздуха. Подъёмная сила обычных самолетов создается при помощи разреженного давления над верхней плоскостью, а экранопланы получают большую эффективность еще и за счет повышенного давления под нижней плоскостью.

Показатели более давних аппаратов не были слишком привлекательными, однако эпоха электрификации принесла для разработчиков немало новый возможностей, которые пока реализованы не совсем идеально: батареи электролодок имеют ограниченный запас энергии, а ранние электросамолеты не могли обеспечить полезную дальность полета с приличным количеством пассажиров на борту. Наблюдая за этим, стартаперы Regent решили соединить эффективность старого экраноплана с другой, более современной технологией, подводными крыльями, тем самым повысив выносливость и эффективность «машины».

Meet the seaglider — the first hydrofoiling vehicle to take flight (ever) pic.twitter.com/ZXVTDMJ5jR — REGENT (@regentcraft) September 21, 2022

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Seaglider от Regent разработан для медленного руления, как лодка, с V-образным корпусом/фюзеляжем в воде. Разгоняясь перед взлетом, он поднимается из воды на подводных крыльях, плавно скользя над поверхностью. Это значительно снижает сопротивление и, следовательно, уменьшает затраты энергии, необходимой для проталкивания воды. Подводные крылья складываются, как только самолет выходит из воды, и снова раскладываются для посадки.

По словам Regent, в результате должен получится быстрый, тихий, комфортабельный 14-местный электрический прибрежный транспорт, способный преодолевать расстояния до 300 км на скорости до 300 км/ч с нулевыми выбросами при использовании имеющихся сегодня в продаже аккумуляторов. Он также должен получится дешевым – стоимость его эксплуатации вдвое меньше, чем эксплуатации самолета, и быстрым – скорость экраноплана примерно в 6 раз будет превышать скорость сравнимого с ним катера. Regent присматривается к версиям, рассчитанным как минимум на 150 пассажиров.

«Люди пытались сделать экраноплан жизнеспособным в течение 60 лет, а мы за 15 месяцев прошли путь от рисунка на салфетке до первого успешного полета. Ни одно транспортное средство в истории не может сравниться с нашим гидропланом по устойчивости к волнам и скорости», — отмечает технический директор и соучредитель Regent Майк Клинкер.

Похоже, что рынок реагирует на стартап: Regent приняла предварительных заказов на сумму 7 миллиардов долларов США, включая приличную сумму депозитов на самолеты различных размеров.

На видео с прототипом в размере 1:4 к будущему реальному масштабу Seaglider, экраноплан имеет размах крыльев около 5,5 м и показывает себя в медленном рулении, быстром плавном движении на подводных крыльях, крейсерском полете на крыле, при взлете и посадке. В ролике, снятом при хорошей погоде и относительно спокойном море, экраноплан изящно «парит» на подводных крыльях. Наиболее захватывающе, конечно, выглядят взлет и посадка – интересно, как удар об воду и замедление ощущаются в кабине?

Regent уже собрала 18 с лишним миллионов долларов, необходимых для следующего шага: создания полномасштабного прототипа с размахом крыла 19,8 м для пилотируемых испытаний, которые компания надеется начать в 2024 году. Это дает надежду на серийное производство и старт перевозок платных пассажиров для Seaglider уже в 2025 году.

График амбициозный, но Regent уже получила серьезные деньги и доказала, что может действовать с потрясающей скоростью. К тому же, у Seaglider есть преимущества перед самолетами следующего поколения (по типу «летающего такси» VTOL) – экраноплан можно сертифицировать как морское судно, избегая препятствия в виде сертификации типа FAA.

Источник: New Atlas