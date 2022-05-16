Европейский регулятор начнет разработку цифрового евро к концу 2023 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует разработку цифрового евро к концу следующего года. Это будет электронная версия банкнот и монет, заявил член правления ЕЦБ Фабио Панетта.

«В конце 2023 года мы могли бы принять решение о начале этапа реализации для разработки и тестирования соответствующих технических решений и коммерческих соглашений, необходимых для выпуска цифрового евро. Этот этап может длиться три года». Фабио Панетта

В октябре 2021 года ЕЦБ начал двухгодичный этап исследования, чтобы определить особенности дизайна цифрового евро, например, как обеспечить конфиденциальность, какие варианты использования должны быть приоритетными и какие бизнес-варианты предлагать посредникам.

Банк также заявил, что сохранит роль наличных денег, несмотря на эти усилия по модернизации.

«Для того, чтобы цифровой евро был успешно разработан и принят, это должны быть коллективные усилия: от продавцов до общества в целом. И на каждом этапе проекта мы будем продолжать взаимодействовать с Европейской комиссией, парламентами и министрами финансов стран», — добавил Панетта.

Панетта также подчеркнул необходимость сохранения общественного контроля над деньгами. Советник ЕЦБ особенно критически относится к так называемым стейблкоинам или стабильным валютам, которые были созданы для устранения рисков колебания криптоактивов и привязки их стоимости к реальным деньгам, таким как доллары или евро. Однако как снова показал этот месяц, они не лишены риска.

«Любой, кто инвестирует в криптовалюты, должен быть готов потерять все свои инвестиции. Хотя стоимость стейблкоинов связана с тем, что их эмитенты называют «резервными активами», а надлежащее регулирование и надзор могут снизить риски, стейблкоины не являются безрисковыми», – подчеркнул Панетта, прямо указав на крах Terra.