Фонд Luna потратил почти $3,5 млрд на поддержку стейблкоина TerraUSD, но криптовалюты всё равно падают — Bitcoin снова опустился ниже $30 тыс.

Luna Foundation Guard (LFG) – сингапурская некоммерческая организация, стоящая за TerraUSD, заявила, что потратила большую часть своих резервов на защиту привязки к доллару на прошлой неделе. Оставшиеся средства попытается использовать для компенсации убытков некоторым пользователям.

Обвал токена на прошлой неделе вызвал падение криптовалют, которое возобновилось в понедельник. Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, упала на 5% до примерно $29 700 в понедельник на торгах в Азии, снижаясь вместе с акциями из-за опасений по поводу высокой инфляции и роста процентных ставок.

Биткоин потерял около одной пятой своей стоимости в этом месяце, поскольку впечатляющий обвал курса TerraUSD, который должен быть привязан 1:1 к доллару, но в настоящее время торгуется на уровне 14 центов, потряс криптовалютные рынки.

Luna Foundation Guard заявила в понедельник в Twitter, что будет использовать свои оставшиеся активы для выплаты компенсаций оставшимся пользователям стабильной монеты, начиная с самых мелких держателей, хотя ей еще предстоит решить, каким способом лучше всего это сделать.

Организация создала большой резерв, включающий более 80 000 биткоинов и миллионы долларов других стабильных монет для поддержки TerraUSD, большую часть которого, по ее словам, она потратила, пытаясь поддержать токен на прошлой неделе.

Изначально LFG обещала собрать резерв в размере 10 миллиардов долларов в биткоинах. На данный момент в резерве осталось 313 биткоинов, а также другие активы, сообщила компания в Твиттере.

Инцидент привлек особое внимание, в том числе финансовых регуляторов, к стейблкоинам и той роли, которую они играют в криптосистеме как основное средство перемещения денег между криптовалютами или конвертации остатков в фиатные деньги.

Данные внутри сети показывают, что резервы Terra в биткоинах на сумму $3,5 млрд полностью истощены.

Аналитическая компания Elliptic отследила движение резервов Terra после краха стейблкоина. 22 189 BTC на сумму $750 млн отправили с адреса LFG на новый адрес. Позже был осуществлен перевод еще 30 000 BTC на сумму $930 млн на тот же адрес.

Оставшиеся 28 205 BTC в резервах Terra были переведены на Binance 10 мая.

Пока неизвестно, находятся ли эти средства на биржах или были проданы.

4/ We are currently working on documenting the use of the LFG BTC reserves during the depegging event. Please be patient with us as our teams are juggling multiple tasks at the same time.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 13, 2022