Стейблкойн TerraUSD потерял привязку к доллару — на рынке криптовалют началась паника

Алгоритмическая стабильная монета TerraUSD (UST) потеряла привязку к 1 доллару. Стоимость этого стейблкоина впервые опустилась ниже 70 центов вечером 9 мая. Согласно данным Coinbase, токен сначала упал до 62 центов, прежде чем остановиться на уровне 90 центов 10 мая.

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UST, созданный сингапурской компанией Terraform Labs в 2018 году, является частью блокчейн-проекта Terra и предназначен для отслеживания стоимости доллара, как и другие стейблкойны Tether и USDC.

Однако, в отличие от этих криптовалют, у Terra нет денежных средств и других активов, хранящихся в резерве для поддержки токена. Вместо этого для стабилизации цен используется сложная смесь кода вместе с родственным токеном под названием LUNA.

UST важен для инвестирующих в биткойны, поскольку Luna Foundation Guard, организация, поддерживающая проект Terra, сидит на миллиардах долларов в биткойнах (и они потенциально могут быть выброшены на рынок в любой момент).

«Каждый профессиональный инвестор в криптовалюту сегодня следит за UST, наблюдая, сможет ли она сохранить свою привязку к доллару. На рынке явно существует значительный риск», — сказал CNBC Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management.

Создатель Terra До Квон купил биткойнов на 3,5 миллиарда долларов, чтобы обеспечить поддержку UST во время кризиса. Теория заключалась в том, что UST можно будет в конечном итоге обменять на биткойны вместо LUNA, но это не проверено и пока не проверено на практике.

Депозиты в Anchor, флагманский протокол кредитования Terra, снизились с 10,3 млрд токенов 6 мая до всего 6,4 млрд 10 мая, согласно данным аналитической блокчейн-платформы Nansen. Anchor предлагал пользователям почти 20% годовой доходности по UST.

В понедельник Luna Foundation Guard заявила, что предоставит торговым фирмам ссуду в биткойнах на сумму 750 миллионов долларов, чтобы «помочь защитить привязку UST», а еще 750 миллионов UST будут предоставлены для покупки большего количества биткойнов «по мере нормализации рыночных условий».

Затем организация сообщила, что вывела 37 тысяч биткойнов — на сумму более 1 миллиарда долларов по текущим ценам — для предоставления кредитов. По словам Luna Foundation Guard, «в настоящее время они используются для покупки» UST.

Несколько криптоинвесторов обеспокоены тем, что Luna Foundation Guard могла продать или продаст большую часть своих биткойнов, чтобы поддержать UST — аналитики указали, что биткойн-кошелек группы сейчас полностью пуст .

На фоне всей этой неопределенности падение UST вызвало панику на рынке криптовалют.

Биткойн, крупнейшая в мире цифровая валюта, ненадолго упал ниже 30 тысяч долларов, достигнув самой низкой цены с июля 2021 года. Сейчас криптовалюта упала в цене более чем на 50% по сравнению с историческим максимумом ноября.

Стоимость Luna, аналога UST, за последние 24 часа упала примерно вдвое. В последний раз она торговалась по цене 32 доллара.

Вдобавок криптобиржа Binance временно приостановила вывод UST и Luna «из-за большого объема ожидающих очереди транзакций по выводу средств». Но затем Binance разрешила снятие средств.