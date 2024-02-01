Европейское космическое агентство ESA отправила металический 3D-принтер от Airbus на МКС

Европейское космическое агентство ESA отправило на МКС первый металлический 3D-принтер, который будет использоваться в космосе. Миссия Cygnus NG-20, которая перевозит принтер весом 180 кг, стартовала во вторник и должна прибыть на МКС в четверг.

Астронавт Андреас Могенсен установит принтер, который компания Airbus разработала для Европейского космического агентства. После этого аппарат будет контролироваться и отслеживаться с Земли.

3D-принтеры на основе полимеров уже использовались на МКС в прошлом, но 3D-печать металлов на орбите является более сложной задачей. Машина будет использовать разновидность нержавеющей стали, которую часто применяют для очистки воды и медицинских имплантатов, поскольку она хорошо противостоит коррозии, передаёт Engadget.

После того как проволока из нержавеющей стали проталкивается в зону печати, принтер расплавляет ее с помощью лазера, который в миллион раз мощнее обычной лазерной указки. Затем принтер добавляет расплавленный металл к отпечатку.

Температура плавления металла составляет около 1400°C, и принтер работает в полностью герметичной коробке. Прежде чем принтер начнет трудиться, ему нужно выпустить кислород и заменить атмосферу азотом. Иначе расплавленный металл окислится.

Учитывая более высокие температуры, чем в пластиковом 3D-принтере (который нагревается до 200°C), необходимо обеспечить безопасность экипажа и самой станции, так как возможности технического обслуживания также очень ограничены. В случае успеха, прочность, проводимость и жесткость металла поднимут потенциал космической 3D-печати на новые высоты. — технический офицер ESA Роб Постема.

Запланировано провести четыре тестовые печати. Принтер воссоздаст эталонные отпечатки, которые были созданы на Земле. Две версии будут сравнены, чтобы помочь ученым понять, как отличается качество и производительность печати в космосе. Несмотря на то, что каждый отпечаток будет весить менее 250 г и будет меньше банки газировки, принтер будет тратить от двух до четырех недель на создание каждого из них. Принтер будет работать не более четырех часов в день, поскольку его вентиляторы и двигатель достаточно шумные, а на МКС действуют нормы по шуму.

Если эксперимент пройдет успешно, он проложит путь для астронавтов и космических агентств, чтобы печатать необходимые инструменты или детали без необходимости отправлять их на миссии с пополнением запасов. Металлическая 3D-печать также может помочь в строительстве лунной базы с использованием переработанных материалов или преобразованного реголита (лунного грунта и породы). Это может пригодиться и для миссий на Марс.