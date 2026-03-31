Астронавт наконец рассказал о первой медицинской эвакуации NASA: что именно произошло в январе

Шадрін Андрій

Астронавт нарешті розповів про причину першої медичної евакуації NASA: що саме сталося у січні

Астронавт, который побудил NASA провести первую медицинскую эвакуацию в начале этого года, только на прошлой неделе рассказал Associated Press, что произошло тогда. Впрочем, врачи до сих пор не знают, почему он внезапно заболел на Международной космической станции.


Четырехкратный участник космических полетов Майк Финке рассказал, что ел ужин 7 января, готовясь к выходу в открытый космос на следующий день, когда это произошло. Он не мог говорить и не помнит никакой боли, однако его обеспокоенные товарищи по экипажу сразу же бросились на помощь, заметив, что он в беде, и обратились за помощью к полевым хирургам на Земле.

«Это произошло совершенно неожиданно. Все произошло на удивление быстро», — сказал он в интервью Associated Press в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

Финке, 59-летний полковник в отставке ВВС США, рассказал, что эпизод длился около 20 минут, а после этого он чувствовал себя нормально. По его словам, он чувствует себя хорошо до сих пор. Ничего подобного раньше или после с ним не случалось. Врачи исключили сердечный приступ; Финке также уточнил, что не задыхался, — однако все остальные варианты до сих пор на рассмотрении и могут быть связаны с его 549 днями в невесомости. Он находился уже 5,5 месяца в очередной командировке на станции, когда проблема ударила, как «очень, очень быстрая молния».

«Мои товарищи по экипажу явно видели, что я в беде. Все были на месте буквально за считанные секунды», — сказал он, отметив, что все шестеро окружили его тогда.

Финке отметил, что не может сообщить никаких дополнительных подробностей о своем медицинском эпизоде. По его словам, космическое агентство хочет убедиться, что другие астронавты не будут опасаться, что их медицинская тайна будет нарушена, если с ними что-то случится. Ультразвуковой аппарат на борту станции оказался очень кстати во время инцидента, сказал он; с тех пор, как он вернулся на Землю, он прошел многочисленные обследования.


NASA изучает медицинские записи других астронавтов, чтобы выяснить, случались ли ранее в космосе связанные случаи. Финке открыто назвал себя заболевшим в конце прошлого месяца — чтобы положить конец нарастающим публичным спекуляциям. Неисправимый оптимист, он не теряет надежды когда-нибудь вернуться в космос.

Фото: Associated Press / NASA

Он до сих пор переживает, что из-за его болезни пришлось отменить выход в открытый космос — это должен был быть его десятый выход, а для члена экипажа Зены Кардман — первый, — а также досрочно вернуть домой ее и двух других товарищей по экипажу. SpaceX доставил их на Землю 15 января, более чем на месяц раньше запланированного, и они сразу же попали в больницу.

«Я всегда был очень здоровым. Поэтому это удивило всех», — сказал он.

Финке прекратил извиняться перед всеми после того, как новый администратор NASA Джаред Айзекман приказал ему остановиться.

«Это не твоя вина. Это — космос. Ты никого не подвел», — уверяли его коллеги.

Похожие, но менее драматические медицинские случаи на МКС случались и раньше. В 2020 году у астронавта во время рутинного ультразвукового исследования случайно обнаружили тромб в яремной вене — без каких-либо симптомов. Врачи с Земли дистанционно руководили лечением в течение более 90 суток, а сам астронавт делал себе УЗИ под их руководством. Миссию он завершил без последствий для здоровья.

Но эвакуация Финке — качественно иной прецедент. За 65 лет пилотируемой космонавтики NASA ни один астронавт до этого не возвращался домой досрочно из-за болезни — медицинские проблемы возникали, но ни разу не достигли такого уровня. Статистические модели предсказывают медицинскую чрезвычайную ситуацию на МКС примерно раз в три года — на практике же серьезные случаи остаются крайне редкими.

Источник: Phys.org

