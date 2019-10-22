Facebook будет более чётко отмечать ложные публикации

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Социальная сеть Facebook представила новый набор инструментов и изменений в политике, предназначенных для борьбы с распространением дезинформации на платформе. Тем самым в компании хотят более чётко помечать ложные сообщения и контент, созданный государственными СМИ. Эти усилия призваны не допустить вмешательства в президентские выборы 2020 года в США.

Вместе с тем, компания удалила 4 сети учетных записей, связанных с Ираном и Россией, которые вводили пользователей в заблуждение относительно их личности и публиковали подстрекательские политические новости.

Среди новых инициатив и политик Facebook можно выделить следующие направления:

Запуск Facebook Protect. Это набор функций (включая двухфакторную авторизацию), предназначенных для защиты учетных записей кандидатов.

Внедряется информирование о владельце страницы Facebook через новую вкладку под названием «Организации, которые управляют этой страницей». Здесь будет отражаться юридическое название организации, город, номер телефона или веб-сайт.

Начиная со следующего месяца, издатели, «полностью или частично находящиеся под редакторским контролем своего правительства», будут помечены как «контролируемые государством СМИ». Это будут такие издатели, как Russia Today.

Внедрение инструмента отслеживания, позволяющего пользователям видеть, сколько кандидаты в президенты США тратят на Facebook, включая новые детали, такие как государственные и региональные расходы. Компания также добавляет инструменты API, чтобы помочь исследователям сортировать рекламные данные.

Добавление ярлыков поверх ложных и частично ложных фотографий и видео, в том числе в Instagram, вместе со ссылкой на объяснение из проверенных фактов. Если люди пытаются поделиться постами в Instagram, которые были оценены как ложные, Facebook теперь покажет всплывающее окно с указанием рейтинга.

Обновлённые правила для рекламодателей запрещают рекламу, содержащую заявления о бесполезности голосования или призывы отказаться от голосования.

Компания Facebook намерена потратить $2 млн на усилия, направленные на повышение медиаграмотности. Эта инициатива будет включать учебные программы, призванные помочь обеспечить крупнейшие учётные записи Instagram ресурсами, необходимыми для уменьшения распространения дезинформации. Также планируется расширить пилотную программу, рассказывающую об онлайн-безопасности и медийной грамотности пожилым людям и учащимся старших классов. Теперь соответствующие публичные мероприятия будут проводиться в локальных местах, таких как книжные магазины, общественные центры и библиотеки в городах по всей стране (речь идёт о США).

Источник: The Verge