Украинцы Frogwares после отложенного релиза намекнули, когда выйдет The Sinking City 2

Украинская студия Frogwares подтвердила, что не отказывается от планов выпустить The Sinking City 2 в первой половине 2026 года. В то же время команда пока не готова назвать конкретную дату релиза — даже несмотря на то, что до условного дедлайна в июне осталось немного времени.





Об этом разработчики сообщили в ответе на вопросы игроков в соцсетях. Студия уточнила, что пока ориентир не меняется: релиз все еще запланирован «до конца первой половины года», однако точные сроки будут зависеть от темпов завершения разработки.

Напомним, что изначально The Sinking City 2 не имела четко очерченного окна выхода, но впоследствии Frogwares официально перенесла релиз на 2026 год. Причины задержки — не только типичные для индустрии трудности производства, но и объективные обстоятельства, с которыми сталкивается украинская студия.

Разработка игры происходит в условиях полномасштабной войны: команда неоднократно упоминала о влиянии обстрелов, воздушных тревог и перебоев с электроэнергией. Блэкауты и необходимость эвакуации части сотрудников прямо влияли на рабочие процессы, вследствие чего графики пересматривались, а дедлайны переносились.





События The Sinking City 2 разворачиваются в той же вселенной, что и первая часть, однако это будет отдельная история с новым главным героем. Игроков снова перенесут во вселенную, вдохновленную произведениями Говарда Филлипса Лавкрафта.

На этот раз сюжет будет разворачиваться в 1920-х годах в Аркхэме — городе, который оказался во власти сверхъестественных сил. Из-за катастрофического наводнения улицы превратились в затопленные лабиринты, а жители либо сбежали, либо стали жертвами монстров.

Игрокам предстоит исследовать город как пешком, так и на лодке, постепенно открывая новые районы и выживая во враждебной среде.

В отличие от первой части, которая сочетала детектив и приключенческую игру, сиквел делает значительно больший акцент на survival horror. По словам разработчиков, новая игра будет ближе по духу к серии Resident Evil. Во второй части фанатам обещают переработанную боевую систему с большим акцентом на выживание, больше напряжения в схватках и отмену обязательных расследований: они останутся опциональными. Таким образом, игрок сам будет решать, насколько глубоко погружаться в детективную составляющую, или же сосредоточиться на выживании.

The Sinking City 2 готовят к релизу на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. При этом студия уже заявляла, что не планирует выпуск физических копий — игра будет доступна лишь в цифровом формате.

Отдельно Frogwares рассматривает возможность портирования на следующее поколение консоли Nintendo — условную Switch 2, хотя никаких подтвержденных сроков или деталей пока нет.

Frogwares — украинская студия с более чем 20-летней историей, известная прежде всего серией игр о Шерлоке Холмсе. В разные годы команда выпускала такие проекты, как Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и Sherlock Holmes: Chapter One.

Первая часть The Sinking City вышла в 2019 году и стала одним из самых амбициозных проектов студии — с открытым миром, детективной механикой и лавкрафтовской атмосферой.

Последние годы для команды были особенно сложными: кроме войны, Frogwares также проходила через юридический конфликт с издателем вокруг прав на первую часть The Sinking City. Несмотря на это студии удалось сохранить независимость и продолжить работу над новыми играми.

Источники: Куток, X.com