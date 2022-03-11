Facebook добавил автомодерацию в группы для предотвращения распространения фейковых новостей

Meta – материнская компания соцсети Facebook – добавила автоматическое отклонение сообщений, которые были признаны фактчекерами недостоверными. Это упростит работу администраторам групп.

Внесены изменения и на странице «Ассистента администратора». Facebook добавил обзорную страницу для быстрого просмотра постов, обновил макет для удобной сортировки и поиска задач, а также добавил сводку аналитических данных на мобильных устройствах.

Для подключения к сообществам были добавлены QR-коды, которыми управляют администраторы.

При сканировании люди будут перенаправлены на страницу «О группе», где можно присоединиться к группе. Администраторам также добавлена возможность отправлять приглашения по электронной почте.