Facebook начинает тестировать показ рекламы в VR-приложениях на Oculus Quest





Facebook начнет в тестовом режиме показывать рекламные баннеры в VR-приложениях Oculus Quest — в ближайшие недели реклама появится в шутере Blaston от Resolution Games, который стоит сам по себе стоит $9,99, и еще двух других неназванных приложениях Oculus. Затем систему начнут расширят с учетом полученных от пользователей отзывов.

В компании Марка Цукерберга заявили, что реклама станет дополнительным источником дохода для разработчиков, а также выйти на самоокупаемость и сделать платформу доступнее для более широкой аудитории.

Facebook объявила о добавлении рекламы в мобильное приложение Oculus в прошлом месяце. Кроме того, с 2019 года компания на строго оговоренных условиях использует некоторые данные пользователей Oculus для таргетирования рекламы в Facebook. Но это первая серьезная попытка внедрить рекламу непосредственно в платформу Oculus VR.

«Как только мы проанализируем ход этого тестирования вместе с отзывами разработчиков и сообщества, мы предоставим более подробную информацию о том, когда реклама может появиться на платформе Oculus и в мобильном приложении Oculus». из официального заявления Facebook

Система будет использовать информацию из профиля Facebook, а также данные об активности на платформе Oculus, начиная от просмотренного контента и списка приложений Oculus до просмотра, кликов и даже остановке взгляда на рекламе в сторонних приложениях.

Как показано на заглавном изображение, пользователи смогут выбрать объявление и либо открыть его, либо сохранить ссылку на будущее. В первом случае отроется целевая страница в веб-браузере Oculus Quest, а во втором — реклама сохранится в разделах Quest in-VR и мобильном приложении Oculus Explore. Разработчики будут получать долю дохода от рекламы в своих приложениях, но Facebook не раскрывает подробностей, как будет распределятся выручка.

По аналогии с другими приложениями Facebook, не связанными с виртуальной реальностью, можно будет скрывать определенные категории рекламных объявлений, а также рекламу той или иной компании. В Facebook отдельно отмечают, что методы и принципы сбора, обработки и использования информации остаются прежними. В заявлении подчеркивается, что некоторые из наиболее конфиденциальных данных, такие как необработанные изображения с камер гарнитуры Oculus, информация о весе или росте из фитнес-трекера Oculus Move, остаются исключительно на устройствах пользователей. Также Facebook заверяет, что «не планирует» использовать для таргетирования рекламы данные о перемещении или записи своего голосового помощника.

Остается добавить, что на сегодняшний день Facebook остается лидером сегмента VR со своей автономной VR-гарнитурой Oculus Quest 2 за 299 долларов. Кроме того, с момента покупки Oculus в 2014 году Facebook прочно связала свой основной бизнес с активами разработчика Oculus VR — с прошлого года наличие аккаунта Facebook стало обязательным требованием для использования гарнитуры Quest.