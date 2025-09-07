Феде Альварес говорит, что продолжение "Чужой: Ромул" будет снимать другой режиссер

«Чужой: Ромул» стал большим успехом, несмотря на несколько противоречивое отношение. Но продолжение фильма будет снимать не Феде Альварес.

Так или иначе, но «Ромул 2» в чем-то будет другим фильмом. Ридли Скотт и Феде Альварес остаются продюсерами. Об этом режиссер хита рассказал TooFab.

«Мы только что завершили сценарий продолжения «Ромула». Но здесь я передам эстафету как режиссер. Я собираюсь продюсировать его вместе с Ридли Скоттом, мы собираемся продюсировать его вместе, и сейчас мы пытаемся найти нового режиссера», — говорит Альварес.

Известно, что ранее планировал сам срежиссировать продолжение и в начале этого года говорил, что съемки начнутся в октябре. Пока непонятно, актуален ли этот срок, если режиссер еще не определен. Также не известно, что внезапно изменилось.

«Я думаю, что обычно так и случается, кроме Ридли: приходят режиссеры, ты снимаешь один фильм и передаешь эстафету следующему. Но мы написали эту историю, потому что нам очень нравится то, что мы начали в «Ромуле», и мы хотим продолжить эту историю. Нам нравится история, и теперь мы просто хотим найти режиссера, который действительно хочет добиться успеха», — продолжает Альварес

Несмотря на успех, «Чужой: Ромул» не был лишен недостатков. Как отмечает GamesRadar, фильм слишком полагался на повторение кадров и сцен из оригинального «Чужого», а использование искусственного интеллекта для воспроизведения синтетика в исполнении Иена Холма, было немного слишком жутким, чтобы это действительно сработало. Возможно, новый режиссер призван исправить какие-то ошибки. Дата выхода фильма «Чужой: Ромул 2» пока неизвестна.