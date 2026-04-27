26 апреля 2026 года — в ежегодный Alien Day — Sega и Creative Assembly выпустили первый официальный тизер сиквела Alien: Isolation. Ролик продолжительностью 25 секунд получил название «False Sense of Security» и стал первым публичным материалом из игры после подтверждения ее существования в октябре 2024 года.





Тизер открывается темной комнатой с красным мигающим светом. Когда он становится зеленым, тяжелые металлические двери распахиваются и открывают вид на промышленную локацию под проливным дождем. Завершается ролик кадром с аварийным телефоном — таким же, который служил точкой сохранения в оригинальной игре. Описание видео на YouTube: «Ощущение большей безопасности, чем есть на самом деле».

Ксеноморф в тизере не появляется ни разу. Название игры, дата выхода и целевые платформы официально не объявлены — и пока что это единственная подтвержденная информация о проекте: он существует и разрабатывается.

Самая важная деталь ролика — локация находится под открытым небом. Первая Alien: Isolation разворачивалась исключительно в замкнутых коридорах космической станции «Севастополь». Новый сеттинг — колониальная планетарная поверхность под дождем — сигнализирует о принципиальной смене среды. Часть фанатов в соцсетях предполагает, что действие происходит на LV-426 — планете из оригинального фильма Aliens 1986 года.





Творческий директор Creative Assembly Аль Хоуп подтвердил работу над сиквелом в октябре 2024 года, во время празднования 10-летия Alien: Isolation, и тогда же назвал проект «дорогой мечтой команды». Текущий статус разработки — «ранняя стадия». Появление тизера спустя 18 месяцев после анонса свидетельствует, что проект движется вперед, но до полноценного геймплейного показа, похоже, еще далеко.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году и собрала более 2 млн проданных копий за первый год. Игрок управлял Амандой Рипли — дочерью Эллен Рипли — и пытался выжить на станции, где охотилось на него одно-единственное неуязвимое Существо с адаптивным искусственным интеллектом. Игра получила широкое признание как один из лучших survival horror-проектов в жанре лицензированных игр.

Франшиза Alien переживает заметное возрождение: в 2024 году вышел фильм Alien: Romulus, в 2025-м стартовал сериал Alien: Earth на Disney+, а VR-игра Alien: Rogue Incursion также получила положительные отзывы. Creative Assembly пока что молчит о деталях — но 12-летнее ожидание сиквела, похоже, подходит к концу.

Источник: Polygon