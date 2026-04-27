banner
27.04.2026

Сиквел Alien: Isolation наконец показали — и он уже пугает без единого ксеноморфа

Alien Isolation 2 тизер: Creative Assembly показала первые кадры сиквела в Alien Day 2026

26 апреля 2026 года — в ежегодный Alien Day — Sega и Creative Assembly выпустили первый официальный тизер сиквела Alien: Isolation. Ролик продолжительностью 25 секунд получил название «False Sense of Security» и стал первым публичным материалом из игры после подтверждения ее существования в октябре 2024 года.


Тизер открывается темной комнатой с красным мигающим светом. Когда он становится зеленым, тяжелые металлические двери распахиваются и открывают вид на промышленную локацию под проливным дождем. Завершается ролик кадром с аварийным телефоном — таким же, который служил точкой сохранения в оригинальной игре. Описание видео на YouTube: «Ощущение большей безопасности, чем есть на самом деле».

Ксеноморф в тизере не появляется ни разу. Название игры, дата выхода и целевые платформы официально не объявлены — и пока что это единственная подтвержденная информация о проекте: он существует и разрабатывается.

Самая важная деталь ролика — локация находится под открытым небом. Первая Alien: Isolation разворачивалась исключительно в замкнутых коридорах космической станции «Севастополь». Новый сеттинг — колониальная планетарная поверхность под дождем — сигнализирует о принципиальной смене среды. Часть фанатов в соцсетях предполагает, что действие происходит на LV-426 — планете из оригинального фильма Aliens 1986 года.


Творческий директор Creative Assembly Аль Хоуп подтвердил работу над сиквелом в октябре 2024 года, во время празднования 10-летия Alien: Isolation, и тогда же назвал проект «дорогой мечтой команды». Текущий статус разработки — «ранняя стадия». Появление тизера спустя 18 месяцев после анонса свидетельствует, что проект движется вперед, но до полноценного геймплейного показа, похоже, еще далеко.

Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году и собрала более 2 млн проданных копий за первый год. Игрок управлял Амандой Рипли — дочерью Эллен Рипли — и пытался выжить на станции, где охотилось на него одно-единственное неуязвимое Существо с адаптивным искусственным интеллектом. Игра получила широкое признание как один из лучших survival horror-проектов в жанре лицензированных игр.

Франшиза Alien переживает заметное возрождение: в 2024 году вышел фильм Alien: Romulus, в 2025-м стартовал сериал Alien: Earth на Disney+, а VR-игра Alien: Rogue Incursion также получила положительные отзывы. Creative Assembly пока что молчит о деталях — но 12-летнее ожидание сиквела, похоже, подходит к концу.

Спецпроекты
Источник: Polygon

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить