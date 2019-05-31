Ferrari SF90 Stradale — первый подключаемый гибрид бренда с ДВС и тремя электродвигателями суммарной мощностью 1000 л.с.

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Итальянский производитель суперкаров Ferrari представил свой первый серийный подключаемый (PHEV) гибрид Ferrari SF90 Stradale с суммарной мощностью практически 1000 л.с. Отметим, что в линейке автомобилей компании уже присутствует гибридная модель LaFerrari, однако ее аккумулятор нельзя зарядить от внешней сети.

Полноприводная новинка оснащается 4-литровым битурбированным двигателем V8 с мощностью 780 л.с. и крутящим моментом 800 Нм, а также тремя электродвигателями суммарной мощностью 220 л.с. (162 кВт) Два электродвигателя установлены на передней оси, третий MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic) — между ДВС и коробкой передач. В результате разгон до 100 км/ч заимает всего 2,5 секунды, разгон до 200 км/ч — 6,7 секунды.

В автомобиле предусмотрено четыре режима движения: eDrive — ДВС отключен, работают только электродвигатели; Hybrid — режим по умолчанию, работают все четыре двигателя, но ДВС может периодически отключаться для экономии топлива; Performance — «драйверский» режим, ДВС-работает все время, подзаряжая батареи в периоды, когда его мощность не задействована полностью; Qualify — «квалификационный» режим — все двигатели выдают максимальную мощность, приоритет на производительность, а не заряд батареи.

Модель Ferrari SF90 Stradale оснащается аккумулятором емкостью всего 7,9 кВтч, тем не менее полного заряда хватает на преодоление 25 км в полностью электрическом режиме eDrive. В этом переднеприводном режиме гибрид способен набирать 135 км/ч. Электродвигатели также используются для лаунч-контроля и движения задним ходом, в коробке передач для ДВС даже не предусмотрена задняя передача.

Естественно, модель Ferrari SF90 Stradale получила все типичные для суперкаров технологии и соответствующий уровню дизайн, интерьер и аэродинамику. Новинку начнут продавать в 2020 году, цена пока не озвучивается.

Источник: Ferrari