FEVM представила eGPU NVIDIA RTX 4060-4090 — Thunderbolt 5 и размеры мини-ПК по цене от $550

В последнее время в сфере компьютеров компактность и мобильность выходят на первый план. Ноутбуки подвинули настольные системы, а производители техники все чаще стараются запихнуть максимум мощности в минимум пространства. Не обошла эта участь и геймеров и авторов цифрового контента, которым необходима высокая графическая производительность. Они могут использовать преимущества внешней видеокарты (eGPU), не обременяя себя огромными корпусами. И тут на сцену выходит FEVM со своим новым, почти карманным, но очень серьезным решением — FNGT5 PRO.

На выставке Computex 2025 компания FEVM представила первую внешнюю видеокарту, которая поддерживает не только Thunderbolt 5, но и OCuLink — два самых быстрых интерфейса для внешних графических решений. Для справки: Thunderbolt 5 обеспечивает пропускную способность 80 Гбит/с против 64 Гбит/с у OCuLink. То есть меньше шансов, что драгоценные кадры потеряются где-то между видеокартой и экраном.

Хотя большинство eGPU-корпусов сегодня все еще работают через USB4, FEVM не стала ждать USB5 и сразу внедрила контроллер Intel JHL9840, который обеспечивает полноценную поддержку Thunderbolt 5. Именно его и используют в новом FNGT5 PRO.

Размеры eGPU от FEVM составляют всего 143×100×60 мм, то есть у устройства меньше литра пространства (0,86 л). Блока питания в корпусе нет, поэтому видеокарта получает питание снаружи. Но, вдобавок, устройство может передавать до 100 Вт через Power Delivery. Это означает, что ноутбук можно не подключать к отдельной зарядке, потому что хватит и этого кабеля. Правда, мощным системам этого может быть мало.

Новинка содержит не десктопные видеокарты, а мобильные версии для ноутбуков. Но для eGPU-решений это вполне логично: меньше тепла, ниже потребление, а производительность все еще серьезная — особенно по сравнению с тем, что может себе позволить интегрированная графика. FEVM предлагает eGPU FNGT5 PRO с тремя вариантами видеокарт:

RTX 4060 Laptop: 3072 ядра, 8 ГБ памяти — $552

RTX 4080 Laptop: 7424 ядра, 12 ГБ памяти — $1036

RTX 4090 Laptop: 9728 ядер, 16 ГБ памяти — $1367

Хоть цены пока кусаются (особенно если замахнуться на RTX 4090), сама идея — дать максимум производительности в формате, который легко интегрируется в любой сценарий мобильной работы или досуга — вполне заслуживает внимания. Остается надеяться, что другие производители не замедлят с ответом, что расширит выбор и снизит цены благодаря конкуренции.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

В начале года Asus анонсировала внешнюю видеокарту с Thunderbolt 5 и RTX 5090.

Источник: videocardz