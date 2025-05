Acer на Computex 2025: игровые ноутбуки и портативные мониторы

Ежегодно выставка Computex в Тайбэе становится ареной для технологических гигантов, где каждый пытается удивить. В 2025 году Acer привезла на выставку немало новых устройств, ориентированных на геймеров и создателей контента. Также компания подготовила решения для тех, кто ищет универсальное устройство для ежедневной работы, и даже нестандартные портативные решения.

Игровые ноутбуки Acer Predator

Начнем с игровых новинок. Acer показала обновленные игровые ноутбуки серии Predator, в частности компактный Predator Triton 14 AI. Этот 14,5-дюймовый ноутбук весит всего 1,6 кг, имеет алюминиевый корпус толщиной 17,31 мм. Пользователям доступна сенсорная OLED-панель с разрешением WQXGA+ (2880×1800 пикселей), сертифицированная Calman, с частотой 120 Гц и временем отклика 1 мс. В комплекте идет стилус. Устройство содержит процессор Intel до Core Ultra 9 288V в паре с видеокартой NVIDIA до GeForce RTX 5070. Для охлаждения горячих компонентов в компактном корпусе используется кулер Dual AeroBlade 3D 6-го поколения с графеновым термоинтерфейсом. Acer Triton 14 AI поступит в продажу в Европе в июле по цене от €2999.

Еще одно устройство для геймеров — флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 AI, который Acer уже анонсировала зимой. Эта система содержит 18-дюймовый Mini LED 4K-дисплей, процессор до Core Ultra 9 275HX и видеокарту до GeForce RTX 5090. Еще тут есть механическая клавиатура с новыми переключателями MagKey 4.0. Цена в Европе стартует с €3699.

Ультрабуки серии Swift с ИИ

В сегменте сверхлегких ноутбуков Acer показала Swift Edge 14 AI — устройство весом всего 990 г, корпус которого сделан из магниево-алюминиевого сплава. Его толщина составляет 15,9 мм. Внутри содержится процессор Intel до Core Ultra 9 288V, интегрированная графика Intel Arc, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ SSD PCIe Gen 4. Время автономной работы заявлено до 21 часа. В Европе продажи стартуют в июне по цене от €1599.

Для авторов цифрового контента предлагают две модели ноутбуков: Swift X 14 AI с процессором AMD до Ryzen AI 9 365 и Swift X 14 на базе чипа Intel до Core Ultra 9 285H. Оба получили видеокарты до RTX 5070. Старт продаж запланирован на июль, а цена заявлена от €1799.

Ноутбуки Copilot+ с ИИ для ежедневной работы

Серия Swift Go AI в рамках концепции Copilot+ PC ориентирована на офисную работу и обучение. Модель Swift Go 16 AI имеет 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA+ (2048×1280 пикселей), а Swift Go 14 AI — 14-дюймовую OLED-панель с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей). Обе модели основаны на процессорах Intel до Core Ultra 7 258V, содержат до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельные накопители емкостью до 2 ТБ. Производитель обещает автономность до 16 часов. Swift Go 14 AI поступит в продажу в июле с ценой от €1199, Swift Go 16 AI — в августе от €1299.

Доступны ноутбуки Aspire с ИИ

Линейка Aspire пополнилась моделями Aspire 14 AI и Aspire 16 AI. Первая построена на процессоре AMD до Ryzen AI 7 350, имеет поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, OLED-дисплей с сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Aspire 16 AI — это бюджетное решение на базе чипа Qualcomm Snapdragon X. Здесь используется 16-дюймовый дисплей с разрешением WUXGA (сенсорный экран в некоторых версиях), порты USB4 Type-C и поддержка Wi-Fi 7. Оба появятся в Европе в июле с ценой от €999.

Мониторы

Acer также привезла целую коллекцию мониторов. Среди них — Nitro PG271K: 27-дюймовый IPS-дисплей с двумя режимами — 4K@72 Гц или FHD@144 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс, есть ножка-подставка, крепление VESA, порты USB-C и HDMI.

Еще есть портативный двухэкранный монитор PD243YE. Он включает в себя две 23,5-дюймовые панели Full HD, размещенными друг над другом. Верхний экран можно наклонять от 0 до 315 градусов, что может пригодиться тем, кто работает с большим объемом информации. Подключение осуществляется через USB-C или HDMI.

Для фанатов быстрых игр предлагается Predator X27U F5. Это 26,5-дюймовый QD-OLED-монитор с частотой 500 Гц, разрешением 1440p, охватом 99% цветовой гаммы DCI-P3, временем отклика 0,03 мс, встроенными динамиками и полностью регулируемой подставкой.

В дополнение к этому есть смарт-мониторы: GA321QK P (32″, 4K UHD, 165 Гц, Google TV) и GA341CUR W0 (34″, UltraWide QHD, 240 Гц, Google TV). Они подойдут не только для работы, но и для стриминговых развлечений.

Обновленный 3D-монитор Predator SpatialLabs View 27 в стандартном варианте будет стоить примерно $2000. Pro-вариант — еще дороже, примерно будет стоить $3000, но будет поставляться с профессиональным ПО и сервисом.

Источник: techpowerup 1, 2