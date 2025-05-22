GIGABYTE представила игровые ноутбуки с автономностью до 14 часов и монитор с Meta 3.0 WOLED панелью

На выставке Computex 2025 компания GIGABYTE продемонстрировала свои новинки, ориентированные на геймеров. На стендах компании демонстрировался новый 27-дюймовый монитор на базе панели WOLED и пара свежих игровых ноутбуков — серии A18 и A16 Pro.

Игровые ноутбуки GIGABYTE A18 и A16 Pro

GIGABYTE показала два новых геймерских ноутбука — A18 и A16 Pro. Оба получились достаточно мощными и нацеленными на требовательных пользователей.

GIGABYTE A18 имеет 18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей), частотой 165 Гц и яркостью 300 нит. Его можно сконфигурировать процессором до Intel Core i7-13620H, до 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой до NVIDIA RTX 5070.

GIGABYTE A16 Pro более компактный — 16 дюймов, но с более высоким разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей), частотой 165 Гц и откликом в 3 мс. Эта модель предлагает процессоры до Intel Core 7 240H, до 32 ГБ ОЗУ, SSD емкостью до 4 ТБ и видеокарту до RTX 5080.

Оба ноутбука имеют фирменную систему охлаждения Windforce Infinity EX, которая выдерживает TDP до 270 Вт. Несмотря на мощные комплектующие, производитель обещает автономность для этих моделей до 14 часов, что для геймерских ноутбуков является очень приличным показателем.

WOLED-монитор GIGABYTE MO27Q28G

GIGABYTE MO27Q28G — это 27-дюймовый монитор с WOLED-матрицей нового поколения Meta 3.0, разработанной LG. Монитор имеет разрешение 2K QHD (2560×1440 пикселей), частоту обновления 280 Гц и время отклика 1 мс. Экран покрыт матовым покрытием, минимизирующим блики, и охватывает 99% цветового пространства DCI-P3.

Среди дополнительных фишек — поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, сертификация VESA DisplayHDR True Black 500, встроенный KVM-переключатель для управления двумя устройствами одновременно, и обновленное меню с функцией Tactical Switch 2.0 — для еще более быстрого доступа к настройкам прямо во время игры.

Источник: techpowerup, tftcentral