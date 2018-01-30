FIA показала официальные фотографии электрического болида Formula E второго поколения с новым дизайном и удвоенным запасом хода

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Сегодня FIA продемонстрировала первые изображения гоночного болида Formula E второго поколения, который будет использоваться гонщиками на протяжении следующих трех сезонов, начиная с сезона 2018/2019 года. Официальная презентация модели состоится 6 марта 2018 года на Женевском автошоу, однако ключевые характеристики болида известны уже сейчас.

Болид Formula E Gen2 отличается полностью переработанным по сравнению с предшественником дизайном. Гоночный автомобиль стал заметно агрессивнее, а вдобавок получил встроенную защиту головы водителя Halo. Мощность новинки на 50 кВт выше, чем у предшественника и составляет 250 кВт или 340 л.с. Но самое главное – болид оснастили почти в два раза более емкими батареями, что наконец позволит ему пройти всю дистанцию гонки без подзарядки.

Если вы не в курсе особенностей проведения чемпионата Formula E, то в данный момент водители вынуждены менять болиды на середине дистанции, пересаживаясь с разряженного в заряженный экземпляр. Батареи емкостью 28 кВтч хватает всего на 20-30 минут гоночной сессии, тогда как полная гонка занимает порядка 50 минут. С учетом заявления о “почти двухкратном” приросте емкости, можно предположить, что в новинке используется аккумулятор на 50-55 кВтч.

Напомним, что над разработкой болидов Formula E Gen2 работала французская компания Spark Racing Technology, выигравшая официальный тендер FIA. Аккумуляторную батарею предоставила компания McLaren Applied Technologies, которая заменит текущего поставщика Williams Advanced Engineering.

Напомним, что в прошлом году Porsche ушел из гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана» ради чемпионата электромобилей Formula E, где его уже ждут Audi, BMW и Mercedes.

Источник: FIA