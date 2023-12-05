Fiat 500e 2024 — компактный электрокроссовер за $34 тыс., запас хода 240 км

Концерн Stellantis анонсировал в США новый Fiat 500e 2024 модельного года, компактный и относительно доступный электромобиль, который может стать противоядием для больших раздутых электрических внедорожников и пикапов, популярных нынче на рынке.

Fiat 500e является примером транспортного средства, имеющего большой смысл для городов и, возможно, даже пригородов. Он невелик, поэтому занимает меньше места и, в конце концов, менее опасен для пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, сообщает The Verge.

Ценники в начале 2024 года будут начинаться с $34 095. Fiat 500e будет предлагать 240 км пробега с аккумуляторной батареи на 42 кВт*ч, что не так уж много, сравнивая со многими электромобилями дальнего радиуса действия. Но этого более чем достаточно для городского цикла.

Fiat 500e имеет 117 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Маленький электромобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды. 500e может принимать зарядку мощностью не более 85 кВт, что означает отсутствие сверхбыстрой зарядки постоянным током. Это означает 50 км запаса хода в пять минут или 80% за 35 минут.

Важнейшей характеристикой 500e является его вес: всего 1360 кг. Stellantis прогнозирует, что это сделает его «самым легким пассажирским [аккумуляторным электромобилем] в сегменте».

Fiat 500e будет иметь три режима движения: Normal, Range и Sherpa, который максимизирует энергоэффективность, ограничивая максимальную скорость до 80 км/ч и уменьшая потребление энергии с 87 кВт/ч до 57 кВт/ч.