FlixBus снова начал выполнять рейсы в Украину из Польши, Венгрии и Чехии, а также обратно: список направлений

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о возобновлении маршрутов в Киев, Житомир, Ровно, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск и еще ряд украинских городов из Польши, Венгрии и Чехии (и обратно). Эти рейсы были приостановлены из-за войны. Также с 28 апреля заработает новая линия FlixBus из Киева в Будапешт.

«Одним из важных решений, которое нами было принято — не поднимать цены на билеты, несмотря на повышенный спрос. Вместе с нашими партнерами-перевозчиками, мы верим в успешное развитие украинского рынка, и у нас есть еще много планов по развитию удобных и доступных автобусных перевозок для украинцев», — сообщил Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии.

Всего для путешественников в/из Украины на 14 апреля доступны 8 прямых международных маршрутов FlixBus:

Из Польши в Украину и обратно:

№3222 Варшава – Люблин – Луцк – Ровно – Житомир – Киев, ежедневно с 18 апреля.

№3241 Варшава – Люблин – Львов – Ивано-Франковск – Коломыя – Черновцы, ежедневно.

№3231 Вроцлав – Ополе – Катовице – Краков – Львов, 3 раза в неделю с 28 апреля.

№3232 Краков – Львов – Ивано-Франковск, ежедневно.

Из Венгрии в Украину и обратно:

№3280 Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львов – Ровно – Житомир – Киев, 2 раза в неделю с 28 апреля – новая линия.

№3285 Будапешт – Ньиредьгаза – Ужгород – Мукачево – Львов, 3 раза в неделю.

Из Чехии в Украину и обратно:

№3270 Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Ровно – Житомир – Киев, 4 раза в неделю, с 18 апреля.

№3277 Пльзень – Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань, 5 раз в неделю, с 20 апреля.

Кроме того, FlixBus и его автобусные партнеры оказывают гуманитарную помощь после нападения россии на Украину. Оператор предлагает бесплатные поездки для беженцев и перевозит предметы первой необходимости для нуждающихся.