Украинский сервис Rail-X с оповещениями о закрытых ЖД-переездах перезапустился: в формате community-driven

Украинская система мониторинга состояния железнодорожных переездов Rail-X перезапускается после вынужденной паузы в новом формате.





Rail-X — это сервис, запущенный в 2018 году украинским инженером Игорем Карасем, который позволял отслеживать состояние железнодорожных переездов в реальном времени и принимать решения по маршруту.

Система работала через IP-камеры, алгоритмы компьютерного зрения и backend-инфраструктуру для обработки видеоданных. За четыре года работы Rail-X собрал более 30 000 пользователей из семи городов Украины, однако с началом полномасштабного вторжения приостановил работу из-за ограничений на использование камер.

Сейчас проект восстанавливают в формате community-driven: то есть, когда о закрытых железнодорожных переездах сообщают сами водители.





Если человек видит, что переезд недоступен, он отправляет соответствующее сообщение через Telegram-бота.

Другие подписчики получают уведомления и при необходимости могут подтвердить этот статус.

Дополнительно можно указать сторону очереди и приблизительную длину пробки.

В сервисе также присутствуют элементы геймификации, которые поощряют пользователей регулярно сообщать о состоянии переездов.

В дальнейших планах: анализ расписания движения пассажирских поездов для прогнозирования закрытия переездов (в условиях войны пока отложено), а также создание компактного устройства, которое будет определять закрытие переезда по звуковому сигналу автоматически — без камер и без зависимости от пользователей.

Параллельно разработчик рассматривает возможность использования аналогичной модели для других типов городской инфраструктуры: в частности мониторинга разводных мостов или других объектов, где движение транспорта периодически ограничивается. Подобную программу он реализует в сервисе IsBridgeUp для Майами и основывается она на данных из открытых источников (тепловая линия для фиксации разведения мостов и AIS-данные, которые позволяют прогнозировать разведение на основе приближения судов). Сейчас проект на стадии альфа-тестирования, запуск в бете запланирован через 2 недели.