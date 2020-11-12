Ford анонсировала электрический фургон E-Transit: запас хода 200 км, цена менее $45 тыс.

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Компания Ford подготовила к выпуску фургон E-Transit. Это электрическая версия её универсального и популярного среди клиентов фургона Transit.

E-Transit был одним из первых полностью электрических транспортных средств, анонсированных Ford в 2016 году. Хотя автомобиль находится в разработке уже давно, компания не планирует запускать его в производство до 2022 года. Тем не менее, автопроизводитель уже готов делиться подробными сведениями об этом электромобиле.

Ford заявляет, что E-Transit оснащён аккумуляторной батареей полезной емкостью 67 кВтч и электродвигателем мощностью 198 кВт (266 л.с.). Для грузового фургона с низкой крышей заявлен запас хода 126 миль (около 202 км). На выбор клиентов будут доступны модификации с различной высотой крыши (3 варианта), длиной кузова (3 варианта) и вариантами грузового отсека. Различные модификации предлагают и различную грузоподъёмность от 3240 футов (около 1470 кг) до 3800 фунтов (около 1725 кг).

E-Transit получит поддержку быстрой зарядки постоянным током мощностью более 115 кВт. Автопроизводитель полагает, что такая зарядка добавит «примерно 30 миль (48 км) за 10 минут и примерно 45 миль (72 км) за 15 минут».

Особенностью E-Transit является функция подключения к интернету. В качестве стандартного оборудования доступен 4G-модем. Это обеспечивает возможность использования удалённых услуг, таких как предварительное кондиционирование автомобиля или отчёт о состоянии зарядки. Информационно-развлекательная система включает 12-дюймовый сенсорный дисплей. Система поддерживает голосовые команды, облачную навигацию и беспроводное обновление встроенного ПО SYNC. Фургон E-Transit также оборудован набором функций системы помощи водителю и активной безопасности Ford Co-Pilot360.

Электрический фургон Ford E-Transit поступит в продажу по цене базовой версии ниже $45 тыс.

Источник: electrek