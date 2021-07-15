Formula 1 официально представила болид сезона 2022





В преддверии Гран-при Великобритании, который пройдет в этих выходные на автодроме в Сильверстоуне, Formula 1 официально представила полноразмерный экземпляр гоночного болида спецификации 2022 г., который кардинально отличает от машин, использовавшихся последние 15 лет.

Разработка спецификаций нового болида с участием команд и технических специалистов FIA идет вот уже три года. Изначально планировалось, что новый дизайн и новый двигатель будут использоваться начиная с сезона 2021 г., но из-за пандемии COVID-19 и сложностей, связанных с проведением чемпионата в новых условиях, смену регламента решили отложить на 2022 г.

Изменения в конструкцию гоночного болида вносились в первую очередь с целью повышения зрелищности гонок и новая конструкция переднего антикрыла, днища и задней части машины должны способствовать созданию более спокойного потока воздуха за болидом, что позволит преследовать машину противника вплотную, увеличит количество обгонов и более напряженной борьбы на трасе. Одно из важнейших изменений – возвращение в F1 граунд-эффекта, запрещенного еще в 80-х гг. прошлого века, именно он станет теперь основным источником прижимной силы и позволит упростить конструкцию нижней части болида.

Другие изменения связаны с критикой со стороны экологических организаций и зрителей, которых беспокоит влияние гонок на окружающую среду, в топливе теперь будет использоваться 5,75% био-алкоголя. Среди прочих изменений – стандартизация и удешевление компонентов двигателя, что позволит использовать различных поставщиков и снизить стоимость разработки и эксплуатации.

Еще одна группа изменений относится к безопасности. Болид стал прочней, носовой обтекатель теперь лучше поглощает энергию лобового удара, а монокок стал устойчивей к боковым ударам. Кроме того, Formula 1 переходит в 2022 г. на новые 18-дюймовые шины, некоторые гонщики уже успели протестировать их в хоте специальных сессий.

Ну и еще одна категория изменений относится к удешевлению конструирования и производства болидов. Здесь в первую очередь важны стандартизация и упрощение многих компонентов. Так намного проще стали переднее антикрыло, дизайн днища и задней части машины. Кроме того, в ходе сезона будут накладываться финансовые и административные ограничения на доработку некоторых элементов, что также снизит стоимость участия для маленьких частных команд.

Новые болид представили гонщикам на автодроме в Сильверстоуне и в ходе онлайн-трансляции для поклонников мотоспорта. Некоторые гонщики уже опробовали прототип машины 2022 г. на симуляторах, кроме того, все команды сейчас активно работают над собственными болидами следующего сезона, более того, часть небольших команд и вовсе заморозила усовершенствования машин текущего сезона.

Грядущий Гран-при Великобритании станет необычным еще по одной причине, в ходе этого уикэнда будет протестирован формат со спринтерской квалификационной гонкой в субботу, в которой определятся позиции на старте Гран-при в воскресенье. То есть в этот раз квалификация будет в пятницу, квалификационный спринт в субботу и сама гонка в воскресенье. По итогам спринта первая тройка гонщиков получит идущие в общей зачет очки – 3, 2 и 1 очко соответственно. В текущем сезоне планируется еще несколько подобных тестов по итогам которых руководство Formula 1 совместно с командами примет решение о судьбе данного формата.

Сезон Formula 1 2021 г. в целом складывается очень интересно. Болиды Mercedes-AMG Petronas F1 Team потеряли тотальное преимущество, позволившее им выиграть семь чемпионатов подряд и сейчас Льюис Хэмилтон находится в роли догоняющего, проигрывая Максу Ферстаппену из Red Bull Racing-Honda уже 32 очка. В Кубке конструктов Red Bull впереди Mercedes на 44 очка.

Источник Formula 1