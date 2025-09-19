Новости Софт 19.09.2025 comment views icon

Фотореалистичный аватар Zoom будет изображать вас на рабочем совещании, если вы не успели принарядиться

Вадим Карпусь

Если вы когда-нибудь хотели «заболеть» и отправить вместо себя на следующую Zoom-встречу искусственный интеллект — пока такой сценарий недоступен. Но Zoom готовит к запуску в своей среде Zoom Workplace «фотореалистичные аватары» вместе с улучшенным видео и живым голосовым переводом.

Это не означает, что можно будет уклоняться от работы — хотя ваша виртуальная копия появится на экране и будет повторять ваши движения. Благодаря этому будет создаваться впечатление, что вы присутствуете и внимательно слушаете, даже если не успели подготовиться к включению камеры.

Сейчас программа Zoom, которая во время пандемии помогала людям оставаться на связи, выросла в полноценное рабочее пространство вроде Microsoft Teams. Теперь здесь есть многоуровневые инструменты с искусственным интеллектом (в частности сервис-ассистент Zoomie), доски для совместной работы, чат и другие возможности.

Компания сообщила на конференции Zoomtopia для разработчиков, что ключевой продукт, теперь известный как Workplace, получает измеримые улучшения. Деталей того, как будут работать новые функции, не предоставили, но дорожная карта развития Workplace выглядит перспективно.

На протяжении лет пользователи могли выключать камеры, что не всегда означало их внимание. Теперь Zoom предлагает решение — «фотореалистичный аватар», который «отслеживает и повторяет» видеопоток в реальном времени. Это описывают как «реалистичный аватар, созданный ИИ». Запуск ожидается в декабре, и пока не ясно, будет ли это просто анимированное фото или что-то сложнее.

Еще одна важная новинка — живой перевод голоса. Подобные функции уже показывали конкуренты: Microsoft демонстрировала перевод в реальном времени (сперва в браузере Edge, а затем и шире), а Google добавил его в Google Meet. Проблема заключается в ограниченном количестве языков: у Microsoft это были только английский, испанский и корейский, а Google поддерживает только испанский. Zoom пока не уточняет перечень языков, но функция также стартует в декабре.

Как будет работать голосовой перевод в реальном времени в Zoom

Обновление коснется и базового приложения Zoom Meetings. Одной из проблем пользователей является качество изображения от встроенных в ноутбуки 1080p-камер: даже хорошие веб-камеры иногда выглядят хуже, чем видео на YouTube. Zoom до сих пор не поддерживает потоковую передачу в 1440p или 4K и этого тоже не планирует.

Впрочем, теперь можно будет делиться контентом в 4K, а сама платформа получит поддержку видео с камер 1080p при частоте 60 Гц. Для сравнения, большинство веб-камер ограничены 30 Гц, из-за чего видео выглядит немного дерганым. Переход на 60 Гц обеспечит плавность, подобную телевидению или потоковым сервисам. Эта возможность также появится в декабре.

Кроме этого, Zoom интегрирует искусственный интеллект для помощи с организацией рабочих процессов. Новый групповой ассистент Zoomie сможет помочь зарегистрироваться на встречу, отслеживать выполнение задач или получать обновления. Zoomie является частью большего инструмента AI Companion, который анализирует расписания участников, подбирает свободное время для встреч и находит нужные документы. Эти функции компания планирует запустить в ближайшие месяцы.

Источник: pcworld

